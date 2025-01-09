Otra masacre sacude el norte del país: cuatro personas brutalmente asesinadas en La Guajira

El domingo 31 de agosto se presentó una masacre en Punta de Remedios, Dibulla, municipio de La Guajira. Cuatro personas murieron luego de ser atacadas por delincuentes que se movilizaban en una camioneta de alta gama.

RELACIONADO Ofrecen millonaria recompensa por información sobre responsables de masacre en La Unión

Los delincuentes llegaron a un sitio en donde se estaba llevando a cabo una fiesta. Al parecer, la masacre se cometió con armas de fuego de corto y largo alcance. Otras cuatro personas quedaron heridas y están siendo atendidas en centros asistenciales.

Buscan a los responsables: huyeron en una camioneta de alta gama

Después de cometido el asesinato múltiple, los sicarios emprendieron la huida en la camioneta por la troncal del Caribe.

Las personas asesinadas fueron identificadas como: Ubencio Antonio Redondo, Joenne José Castrillo, Iván David Gutiérrez Vergara y Gamalier de Jesús Contreras.

Los habitantes del departamento están preocupados por la inseguridad. Frente a ello, el Gobierno ha tomado acciones.

Recientemente, Pedro Sánchez, ministro de Defensa, estuvo en Riohacha analizando esta situación. Se llevó a cabo un consejo de seguridad que contó con el apoyo de las autoridades locales, altos militares y policiales.

Alerta por disputa de grupos armados en Dibulla

Durante los últimos meses, se han puesto en marcha más de 80 operaciones que resultaron con la neutralización de 165 miembros del Clan del Golfo, ELN y Autodefensas Unidas de la Sierra Nevada.

El Gobierno indicó que habrá un plan de fortalecimiento de la fuerza pública. Una de las medidas entonces será incorporar más policías en noviembre. También se entregarán motocicletas y camionetas para uso operacionales.

“Gran parte de los problemas deben ser solucionados de manera integral no se soluciona solamente con armas, se soluciona también con la acción unificada del Estado (…) Estamos recuperando las capacidades”, sostuvo el jefe de cartera.

El pasado 1 de agosto, la Defensoría emitió la alerta temprana 010 para Dibulla, San Juan del Cesar y Riohacha, por la disputa entre el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.