Ofrecen millonaria recompensa por información sobre responsables de masacre en La Unión

La Policía Nacional reportó este sábado 30 de agosto el hallazgo de cuatro personas muertas con signos de violencia en una finca de la vereda San Juan, ubicada a 40 minutos del casco urbano de La Unión, Antioquia.

De manera inmediata, unidades de la Seccional Criminal junto con la Fiscalía adelantan los actos urgentes e investigaciones correspondientes para establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar, así como identificar a los responsables de este lamentable hecho.

Gobernación de Antioquia ofreció recompensa

De acuerdo con la más reciente hipótesis de las autoridades, las víctimas serían provenientes del municipio de Bello.

“La Gobernación de Antioquia ha decidido ofrecer una recompensa de 100 millones de pesos para quienes nos ayuden a esclarecer todo lo que estuvo alrededor de esta lamentable situación. Nosotros esperamos colaboración ciudadana para evitar que casos como este se vuelvan a presentar”, dijo a Noticias RCN el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

Consejo de seguridad en el municipio de La Unión

“El municipio de la Unión es un municipio muy tranquilo, somos una gente muy trabajadora y emprendedora pero la primera hipótesis es que corresponde a un tema de microtráfico, pero está en investigación”, dijo a Noticias RCN la alcaldesa de La Unión,

Por su parte, se dispuso de un despliegue operativo en la zona con el objetivo de garantizar la seguridad de los habitantes y así evitar nuevos hechos de violencia. La administración municipal también agendó este lunes 1 de septiembre un consejo de seguridad en La Unión.