Cundinamarca lleva el cuidado al campo: del lado de las mujeres rurales y sus familias

En el corazón del departamento de Cundinamarca, detrás del bienestar de miles de familias, existen hombres y mujeres que dedican la mayor parte de su vida y tiempo a cuidar de otros. Atienden cotidianamente a niños, adultos mayores, personas con discapacidad o familiares dependientes, postergando en la gran mayoría de los casos sus propias necesidades básicas de salud, descanso y desarrollo personal.

Para responder a esta realidad y romper las barreras de acceso a los servicios de bienestar en el campo, la Gobernación de Cundinamarca y la Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá han unido fuerzas a través de una innovadora iniciativa: la “Unidad Móvil del Cuidado y Bienestar”.

Esta estrategia interinstitucional busca llevar atención integral, prevención y acompañamiento tanto a las zonas rurales como a los sectores urbanos del departamento. El proyecto, que estará activo hasta diciembre de 2026, proyecta atender de manera directa a cerca de 1.000 personas mediante espacios dedicados a promover el bienestar físico, emocional y social.

Un impacto directo en los territorios rurales más apartados

La travesía de la Unidad Móvil del Cuidado y Bienestar comenzó en el municipio de La Palma y recientemente se desplegó en Yacopí, uno de los territorios con mayor extensión geográfica y dispersión rural de Cundinamarca. Con 198 veredas, Yacopí representa un reto colosal en materia de acceso a servicios públicos e institucionales. La presencia del vehículo y el equipo interdisciplinario en estas áreas busca garantizar que la atención social y en salud no sea un privilegio reservado para los cascos urbanos, sino un derecho accesible para quienes habitan el campo.

“La unidad tiene un objetivo y es que vamos a cuidar de las cuidadoras. En diez años no vamos a tener quién nos cuide. Esta es una gran apuesta para aprender a cuidarnos y cuidar a los cundinamarqueses”, destacó Betty Zorro, secretaria de la Mujer y Equidad de Género de Cundinamarca.

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El alcance de la iniciativa responde a una problemática global y estructural de desigualdad de género. De acuerdo con cifras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las mujeres asumen el 76,2 % del trabajo de cuidados no remunerado en el mundo, dedicando 3,2 veces más tiempo que los hombres a estas actividades. Esta sobrecarga limita drásticamente su autonomía económica, acceso a educación, participación laboral y tiempo de descanso. Se calcula que 708 millones de mujeres permanecen fuera de la fuerza laboral por estas responsabilidades y que, hacia 2030, cerca de 2.300 millones de personas requerirán algún tipo de cuidado a nivel mundial.

Voces desde el territorio: alivio y reconocimiento para las mujeres rurales

Para las mujeres del sector rural, la llegada de la Unidad Móvil significa un cambio sustancial en sus vidas cotidianas. Así lo expresa una de las beneficiarias en las veredas. “En el campo una se levanta muy temprano para atender la casa, los animales y la familia, y muchas veces se olvida de una misma. Casi nunca tenemos tiempo para ir al médico o participar en actividades para nosotras, porque todo queda lejos. Que vengan hasta nuestra vereda es muy importante, porque sentimos que también se preocupan por nuestra salud y nuestro bienestar. Nosotras cuidamos a todos, pero también necesitamos que nos cuiden”, afirmó.

Desde la Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá, Erika Cardona Patiño, directora de Asuntos Humanitarios, enfatizó el valor de visibilizar esta labor: “Las personas que han sido cuidadoras durante años han permanecido en silencio y a la sombra. Por eso es tan importante darles voz y que aprendan a cuidarse también. Ellas valen y realmente necesitan estrategias que les permitan mejorar sus condiciones de vida”.

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Por su parte, Herling Zuced Escobar, alcaldesa de Yacopí, resaltó que recibir la unidad con oferta de prevención, salud y educación ayuda a fortalecer los derechos y el liderazgo de las mujeres trabajadoras de su municipio.

Una ruta que seguirá recorriendo el departamento

La Unidad Móvil del Cuidado y Bienestar mantendrá su recorrido por Cundinamarca para consolidar un modelo territorial incluyente que reconozca tanto a las personas cuidadoras como a los sujetos de cuidado. En sus próximas fases, la estrategia llegará a los municipios de Pacho, El Peñón, San Cayetano, Beltrán, Pulí, San Juan de Rioseco, Chaguaní, Nimaima, Bituima, Guayabal de Síquima, Medina y Paratebueno.

Con esta iniciativa, Cundinamarca avanza firmemente hacia la construcción de una sociedad cuidadora, garantizando que el bienestar social llegue hasta las zonas más alejadas y reafirmando que quienes cuidan a los demás también merecen ser cuidados.