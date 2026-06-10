CAR pide no bajar la guardia a pesar del buen estado de los embalses de Cundinamarca

Si bien los niveles de almacenamiento de varios embalses del centro del país se mantienen en cifras favorables, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) pidió no aumentar el consumo de agua.

El llamado se dio tras darse a conocer el estado de los embalses con corte al 30 de septiembre. Según la entidad, el sistema Chingaza registró un promedio del 94 % de su capacidad, mientras que el Agregado Sur llegó al 101 %.

¿Cómo fue el comportamiento de los embalses en septiembre?

Por su parte, los embalses del Agregado Norte, Neusa y Sisga se ubicaron por encima del 85 %.

La CAR explicó que durante septiembre los embalses tuvieron un comportamiento equilibrado, aunque presentaron leves descensos durante la segunda mitad del mes por causa de la baja cantidad de lluvias.

El director general Alfred Ballesteros señaló que los niveles ofrecen tranquilidad, pero no justifican reducir las medidas de prevención. Más teniendo en cuenta que los pronósticos climáticos apuntan a un periodo seco severo que podría comenzar a finales de 2026 y extenderse hasta mediados de 2027.

El llamado a no desperdiciar el agua

En el sistema Chingaza, conformado por Chuza y San Rafael, y en el Agregado Sur, integrado por Chisacá y La Regadera y administrado por la Empresa de Acueducto de Bogotá, también se reportaron tendencias favorables.

Por otro lado, la entidad recordó que 35 municipios presentan posibles riesgos de desabastecimiento debido a la reducción de los caudales de las fuentes que suministran agua a los sistemas de acueducto.

Ante este panorama, consideró necesario revisar las concesiones de agua otorgadas en las zonas que presentan señales de alerta, con el propósito de garantizar que el consumo humano tenga prioridad.

Además, la CAR informó que reforzará las labores de control y vigilancia en las 14 regiones que hacen parte de su jurisdicción para prevenir captaciones o usos ilegales del recurso.

Este contenido fue creado con apoyo de una inteligencia artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.