Autoridades encontraron caletas con armas, celulares robados y licor adulterado en bares de Las Ferias

En medio de un operativo del que participaron miembros de la Policía Metropolitana de Bogotá, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Gobierno, Migración Colombia, el ICBF y la Personería Local de Engativá por el día de la lucha contra la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes, se encontraron, en los bares del sector de Las Ferias, celulares robados, licor adulterado, armamento y estupefacientes.

Uno de los mayores hallazgos se realizó tras una repisa falsa, en la caleta de la oficina administrativa de uno de los establecimientos.

En su interior, las autoridades reportaron el descubrimiento de 91 botellas de licor adulterado listas para su distribución, dos armas traumáticas y un revólver calibre 38 con ocho cartuchos, un chaleco balístico y celulares robados.

La administradora del local fue aprehendida por el delito de corrupción de alimentos, por la presunta comercialización de licor adulterado.

Otros bares escondían licor adulterado y varias dosis de estupefacientes:

En otro de los locales, Rocco, un canino antinarcóticos, encontró entre los pasillos 95 dosis de marihuana, 85 dosis de tussi, 19 de base de coca y seis frascos de popper.

Y, en un tercer establecimiento, las autoridades encontraron en la estantería, listas para la venta, siete botellas de licor adulterado, que, en los últimos días, ha cobrado la vida de once personas en Barranquilla.

Autoridades reafirmaron su compromiso con la comunidad, especialmente, con los menores de edad:

De acuerdo con el Secretario de Seguridad, César Restrepo, “la articulación entre las autoridades permitió sacar de circulación licor adulterado, armas y drogas, y enviar un mensaje claro a la ciudadanía: seguimos firmes en esta lucha constante contra la criminalidad, para evitar que estos establecimientos se conviertan en un riesgo para la comunidad y, en especial, para nuestros niños, niñas y adolescentes”.

El operativo, realizado entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, llevó al vocero Juan Carlos Gutiérrez a reafirmar su compromiso, para continuar “realizando estos operativos en las diferentes localidades, en pro de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes y en contra de estos fenómenos y flagelos criminales”.

Y es que, además, de los hallazgos realizados en caletas y pasillos poco frecuentados, se revisó el estatus migratorio de 21 extranjeros y ocho mujeres fueron trasladadas a la Regional Andina para evaluar su estadía en el país.