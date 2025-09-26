¿Predio de la SAE fue usado para empacar licor adulterado en Barranquilla?

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) indicó que uno de los terrenos que tiene a su cargo fue usado para una red de licor adulterado.

En diálogo con La FM, Jaime Avendaño, director territorial Caribe de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), confirmó que en uno de los predios que la entidad administra, se estaba empacando licor adulterado.

Personas irrumpieron en el predio

“Sí había un predio bajo control de la entidad donde se estaba empacando el producto”, comentó Avendaño.

Al parecer, las personas detrás de este hecho hicieron caso omiso al control que tenía la SAE y lo utilizaron para la cadena de producción.

SAE se pronunció

“El inmueble en donde se vendió este trago adulterado no hace parte del inventario de la SAE. Hay que dejarlo claro (…) Resulta que en uno de los inmuebles que estaba completamente sellado, personas inescrupulosas entraron y comenzaron a usarlo para hacer alcohol ilegal”, sostuvo.

Avendaño dijo que lo que pasó en ese lugar fue que el trago se empacó allí, de acuerdo con lo mencionado también por la Policía. Las personas implicadas rompieron los muros y le sacaron provecho ilegalmente.

El inmueble es un edificio de dos pisos y hace parte de un conjunto de apartamentos, lo cual hace que no se pueda demoler. Antes de que la SAE se hiciera cargo, contó el director territorial, era usado para una banda dedicada a elaborar el licor adulterado.