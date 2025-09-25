CANAL RCN
Colombia Video

Hablan sobrevivientes de licor adulterado que solía comercializarse en Barranquilla: van 11 muertos

En las últimas 24 horas, al menos dos personas habrían fallecido por el consumo de cocohco.

Noticias RCN

septiembre 25 de 2025
09:23 p. m.
Con el paso de las horas, más personas con síntomas relacionados con la ingesta de licor adulterado han buscado atención médica en Barranquilla.

Este es el caso de Heriberto de León y Ricardo Molina. Dos hombres que, a pesar de lidiar con vómitos y dolores agudos, tuvieron suerte, en comparación con los demás trabajadores del mercado de Barranquilla que probaron el peligroso cococho.

“Probé el trago ese y me dio vomito, náuseas, mareo y dolor de cabeza”, recordó Heriberto que, con tres sorbos terminó en el hospital.

En la camilla de al lado, lo acompaña Ricardo, que, contra todo pronóstico, se recupera la mortal bebida:

“Empecé a sentir los dolores del cólico y se me cortó la respiración. Sufrí de vomito, incluso, pero logré llegar al hospital por mis propios medios”.

Son once los muertos por consumo de cococho en Barranquilla:

En las últimas 24 horas, otras dos personas se sumaron a la lista de víctimas fatales por consumo de cococho en Barranquilla.

Johanis Gómez, familiar de una de una de las personas fallecidas recalcó que los peligros del licor adulterado son una realidad que, hoy, tiene en luto a su familia: “Mi mamá le decía que no tomara ese licor, porque iba a hacerle daño con el tiempo, pero él no hizo caso”.

Responsable de la venta de cococho en barranquilla también habría fallecido:

En diálogo con Noticias RCN, el comandante de la Policía de Barranquilla, General Edwin Urrego informó que “los responsables (de fabricar y se enfrentarán a delitos que tienen que ver con la corrupción de alimentos, que es cuando los alimentos o bebidas no cuentan con las condiciones requeridas ni tienen la autorización correspondiente”.

Y luego de que uno de sus vendedores falleciera, aparentemente, en las mismas condiciones que sus clientes, la Policía empezó a seguirle al pista a una mujer: “Información de que tenía ayudantes, dos colaboradores para la comercialización de este tipo de licor”, indicó Urrego.

