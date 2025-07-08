CANAL RCN
Colombia

Líder del grupo musical, Damas Gratis se pronunció sobre trágica noche en el Movistar Arena

Pablo Lescano, cantante de este grupo habló sobre los disturbios presentados en la noche del miércoles.

Cantante de Damas Gratis
Foto: Billboard y Captura Pantalla Redes Sociales

Noticias RCN

agosto 07 de 2025
08:49 a. m.
Un concierto de la emblemática banda argentina Damas Gratis, liderada por el cantante Pablo Lescano, terminó en una batalla campal que dejó un saldo trágico de al menos un muerto y cinco heridos de gravedad en la noche de este miércoles en el Movistar Arena de Bogotá.

El evento, que se esperaba como una fiesta de reencuentro con el público colombiano, se transformó en una escena de caos y violencia entre presuntos miembros de barras bravas del fútbol colombiano.

Impresionantes videos de disturbios ocurridos en el Movistar Arena: reportan una persona muerta
Impresionantes videos de disturbios ocurridos en el Movistar Arena: reportan una persona muerta

En las impactantes imágenes se observaron varios heridos por los graves desmanes que se presentaron a las afueras e interior del Movistar Arena.

Cantante de Damas Gratis se pronunció sobre los hechos

La esperada presentación de Damas Gratis terminó cancelada antes de que sonara la primera canción, después de la brutal pelea entre varios grupos de hinchas en distintos sectores del escenario.

Ante esto, el líder del grupo musical, Pablo Lescano, se pronunció mediante sus redes sociales, donde lamentó lo ocurrido en lo que se esperaba que fuera una noche histórica para la capital.

En sus historias de Instagram, Lescano publicó varios mensajes de sus seguidores donde se disculpaban por lo sucedido en la noche del miércoles.

“Chau Bogotá, Colombia, me rompiste el corazón”, dijo junto a los mensajes que se mencionaron.

Movistar Arena se pronunció sobre la trágica noche

La administración del Movistar Arena se pronunció al respecto: “Tuvo como prioridad proteger a los asistentes y colaboradores y suspender el espectáculo para que las autoridades pudieran intervenir y recuperar el orden”.

Adiós a El Campín: habrá nuevo estadio en Bogotá
Adiós a El Campín: habrá nuevo estadio en Bogotá

Y agregaron: "El Movistar Arena colaborará con las autoridades con las investigaciones correspondientes y mantendrá enterado a los espectadores por medio de sus canales oficiales".

La Secretaría de Seguridad también rechazó lo ocurrido e indicó que se instaló un Puesto de Mando Unificado, donde se recibió la atención de 20 curaciones menores y 14 atenciones oficiales.

