Impresionantes videos de disturbios ocurridos en el Movistar Arena: reportan una persona muerta

El Movistar Arena se convirtió en un escenario de tensión. El grupo Damas Gratis se iba a presentar en la noche del 6 de agosto.

La agrupación de Pablo Lescano vino a la capital a dar un espectáculo que terminó en tragedia. Personas presuntamente vinculadas a las barras bravas ingresaron al escenario y empezó la violencia.

Concierto quedó cancelado

A través de redes sociales, se dieron a conocer impresionantes videos de lo ocurrido. Los internautas grabaron los momentos de angustia que se vivieron. Se vieron golpes, patadas e incluso uso de armas cortopunzantes.

La administración del Movistar Arena se pronunció al respecto: “Tuvo como prioridad proteger a los asistentes y colaboradores y suspender el espectáculo para que las autoridades pudieran intervenir y recuperar el orden”.

Dada la situación, se tomó la decisión de cancelar el concierto de Damas Gratis. Minutos después, el recinto fue evacuado y la Policía atendió el llamado.

El Movistar Arena colaborará con las autoridades con las investigaciones correspondientes y mantendrá enterado a los espectadores por medio de sus canales oficiales.

La Secretaría de Seguridad también rechazó lo ocurrido e indicó que se instaló un Puesto de Mando Unificado, donde se recibió la atención de 20 curaciones menores y 14 atenciones oficiales.

Una persona muerta y varios heridos

Hubo cuatro traslados a los siguientes centros médicos: San José Infantil, Hospital de Engativá y SAMU 68. Los pacientes se encuentran estables. Además, el Distrito indicó que el evento tenía un plan de contingencia y logística a cargo del productor responsable.

A través de redes sociales, el alcalde Carlos Fernando Galán informó que una persona falleció luego de ser atropellado. “Los hechos violentos sucedidos en el Movistar Arena antes de un concierto son absolutamente repudiables. Este tipo de violencias no puede ser pasado por alto, ni aceptado como normal. Como resultado de las riñas, varias personas están siendo atendidas en diferentes centros hospitalarios de la ciudad”, declaró.

Por su parte, la Policía señaló que la seguridad fue desbordada por el mal comportamiento de los asistentes. Por lo tanto, se requirió el ingreso de los uniformados para que el control volviera. Cinco personas quedaron heridas con armas cortopunzantes.