Daniel Rojas queda libre de sanción: Tribunal de Medellín revoca arresto y multa en su contra

El Tribunal Superior de Medellín, en su Sala Cuarta de Decisión Laboral, revocó la medida de arresto y la multa que había sido impuesta al ministro de Educación, Daniel Rojas, por presunto incumplimiento de un fallo judicial relacionado con el pago de cesantías a docentes en Antioquia.

Tribunal concluye que el Ministerio actuó dentro del marco legal

La decisión, que responde a la impugnación presentada por el Ministerio de Educación, declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por la Gobernación de Antioquia, al concluir que la cartera educativa sí dio una respuesta oportuna, completa y de fondo al derecho de petición radicado por el ente territorial.

El Tribunal señaló que no hubo vulneración ni amenaza a los derechos fundamentales invocados y que, por tanto, la decisión del Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín —que ordenaba tres días de arresto y una multa contra el ministro— carecía de fundamento.

Cabe recordar que la Gobernación de Antioquia había solicitado información al Ministerio de Educación sobre presuntos retrasos en el pago de cesantías a docentes, por un valor cercano a 4.000 millones de pesos. Aunque el Ministerio respondió dentro del plazo legal, el departamento interpuso una tutela alegando que no se habían entregado ciertos documentos específicos.

Sin embargo, el Tribunal aclaró que los documentos adicionales solicitados por la Gobernación correspondían a una petición posterior, la cual también fue atendida por el Ministerio dentro de los tiempos establecidos por la ley.

En un comunicado, el Ministerio de Educación desmintió las versiones que señalaban que el ministro Daniel Rojas había sido sancionado, reiterando que “el auto que circuló en medios no estaba ejecutoriado”, es decir, no había quedado en firme ni tenía efectos jurídicos definitivos.

Con esta decisión, el Tribunal Superior de Medellín deja sin efecto el fallo anterior y confirma que la actuación del Ministerio se realizó conforme a los principios de legalidad y transparencia administrativa.