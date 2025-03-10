CANAL RCN
Colombia

Ordenan arrestar temporalmente al ministro de Educación, Daniel Rojas, por desacato de fallo

Un juzgado de Medellín ordenó arrestar por tres días al ministro por incumplir un fallo judicial.

Ordenan arrestar al ministro de Educación, Daniel Rojas, por desacato de fallo
Foto: X @DanielRMed

Noticias RCN

octubre 03 de 2025
06:08 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En horas de la tarde de este 3 de octubre, un juzgado de Medellín ordenó tres días de arresto contra el ministro de Educación, Daniel Rojas.

De acuerdo con la información inicial, esta medida fue tomada por desacato a una orden de dar información a la Gobernación de Antioquia sobre los retrasos en la liquidación de cesantías a profesores.

Esta decisión sancionatoria se da luego de que un juzgado fallara a favor de una tutela interpuesta por la Gobernación de Antioquia y que la orden no fuera acatada por el Ministerio de Educación.

Dejan sin efecto la orden de arresto domiciliario contra Daniel Rojas
RELACIONADO

Dejan sin efecto la orden de arresto domiciliario contra Daniel Rojas

¿Por qué van a arrestar temporalmente al ministro Daniel Rojas?

Detrás de esta sanción estaría el desacato de una orden que emitió un juzgado de Medellín al Ministerio de Educación sobre los retrasos en la liquidación del pago de cesantías a profesores, luego de que dicha cartera buscara que esos pagos recayeron sobre la Gobernación de Antioquia.

Razón por la que la administración departamental instauró una tutela contra el Ministerio de Educación que fue fallada positivamente para la Gobernación de Antioquia y que el Daniel Rojas no habría acatado.

Esta no es la primera vez que se ordena un arresto contra Rojas. En julio de 2024 también se dictó un medida similar, por otro hecho de desacato cuando era presidente de la SAE, medida que luego fue revocada.

Ordenan arresto domiciliario contra Daniel Rojas por desacato cuando era presidente de la SAE
RELACIONADO

Ordenan arresto domiciliario contra Daniel Rojas por desacato cuando era presidente de la SAE

Daniel Rojas no solo será arrestado, también pagará multa

El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín decidió sancionar al ministro Daniel Rojas por no cumplir con el fallo de tutela de la Gobernación de Antioquia y ordenó:

Tres días de arresto y una multa de dos salarios mínimos mensuales, que equivalen a $2.846.000 por el desacato de una orden judicial.

Petro ordena investigación sobre precios en la Triple A tras suspensión de Daniel Rojas de la SAE
RELACIONADO

Petro ordena investigación sobre precios en la Triple A tras suspensión de Daniel Rojas de la SAE

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Masacres en Colombia

Primera masacre en Barranquilla tras cese al fuego entre 'Los Costeños' y 'Los Pepes'

Jamundí

Asesinan a funcionario de la Alcaldía de Jamundí en atentado atribuido a disidencias de las Farc

Tolima

Sujeto habría abusado sexualmente de siete de sus sobrinas: fue enviado a la cárcel

Otras Noticias

Turismo

Ranking de los 8 pueblos más lindos del mundo, según Forbes

Estos son los 8 pueblos más lindos del mundo: Europa conquistó a Forbes

Finanzas personales

Top de ciudades colombianas donde recomiendan invertir en bienes raíces

El mercado inmobiliario en Colombia está en pleno auge y varias ciudades se perfilan como las más rentables para invertir en bienes raíces.

EPS

Hospitales del norte del Cauca anuncian cierre de servicios a pacientes de Nueva EPS y Fomag

Estados Unidos

Trump pide a Israel detener inmediatamente los bombardeos en Gaza, tras respuesta positiva de Hamás

Mundial de fútbol

¿Cuánto cuesta el balón con el que se jugará el Mundial 2026? Precios y versiones