Ordenan arrestar temporalmente al ministro de Educación, Daniel Rojas, por desacato de fallo

En horas de la tarde de este 3 de octubre, un juzgado de Medellín ordenó tres días de arresto contra el ministro de Educación, Daniel Rojas.

De acuerdo con la información inicial, esta medida fue tomada por desacato a una orden de dar información a la Gobernación de Antioquia sobre los retrasos en la liquidación de cesantías a profesores.

Esta decisión sancionatoria se da luego de que un juzgado fallara a favor de una tutela interpuesta por la Gobernación de Antioquia y que la orden no fuera acatada por el Ministerio de Educación.

¿Por qué van a arrestar temporalmente al ministro Daniel Rojas?

Detrás de esta sanción estaría el desacato de una orden que emitió un juzgado de Medellín al Ministerio de Educación sobre los retrasos en la liquidación del pago de cesantías a profesores, luego de que dicha cartera buscara que esos pagos recayeron sobre la Gobernación de Antioquia.

Razón por la que la administración departamental instauró una tutela contra el Ministerio de Educación que fue fallada positivamente para la Gobernación de Antioquia y que el Daniel Rojas no habría acatado.

Esta no es la primera vez que se ordena un arresto contra Rojas. En julio de 2024 también se dictó un medida similar, por otro hecho de desacato cuando era presidente de la SAE, medida que luego fue revocada.

Daniel Rojas no solo será arrestado, también pagará multa

El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín decidió sancionar al ministro Daniel Rojas por no cumplir con el fallo de tutela de la Gobernación de Antioquia y ordenó:

Tres días de arresto y una multa de dos salarios mínimos mensuales, que equivalen a $2.846.000 por el desacato de una orden judicial.