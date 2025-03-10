Soldado con insignia israelí le envió un mensaje a Gustavo Petro: “Prefiere hablar de problemas externos”

A través de sus redes sociales, el soldado colombo-israelí Brian Cortes le envió un mensaje al presidente Gustavo Petro que, desde su asistencia a la Asamblea General de la ONU, en Nueva York, ha reforzado su imagen como un abanderado de la causa palestina.

“Señor presidente Gustavo Petro, no sea sapo. Este consejo se lo doy como un israelí y como un colombiano que ha visto el hambre y la sed que se vive en La Guajira, como un colombiano que ha visto cómo sus selvas están siendo destruidas a casusa de la minería y a usted parece que nada de esto le importa. Le importa tan poco que prefiere hablar de problemas externos que no tienen nada que ver con el pueblo colombiano”, le reclamó el joven, con un sentimiento similar al de muchos colombianos.

Cortes no perdió la oportunidad de recordarle al presidente que participó del conflicto armado:

Tras el llamado del presidente a conformar un Ejército de salvación para liberara a Palestina, para el que pidió la ayuda de sus partidarios en Colombia, Cortes cuestionó: “¿Ya no fue suficiente? ¿Cuántos colombianos deben pagar el precio? ¿No se ha derramado suficiente sangre colombiana? ¿No fueron suficientes sus días de guerrillero, que ahora necesita enviar a los colombianos a luchar una guerra que no es suya? Reflexione ¿Qué está haciendo?”.

Y recordó también las polémicas declaraciones del presidente sobre la manera en la que sr refiere a los jóvenes que perdieron el mundo: Los Brayans: “¿Sabe qué? Me llamo Brian y estoy seguro de que sería mucho mejor presidente que usted”.

¿Qué respondió el presidente?

Al igual que con su homólogo en Washington, Petro invitó a Cortes a dejar de matar bebés en Gaza. Aunque desconoce su papel en la guerra de Medio Oriente:

“Yo hice la guerra e hice la paz. Tú, como te llames, deja de matar bebés a nombre de Colombia. Colombia es vida y belleza, no muerte”.