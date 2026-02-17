CANAL RCN
Colombia Video

Juan Manuel Galán habló de las diferencias de los candidatos al interior de la Gran Consulta

El candidato presidencial se refirió a los rumores de problemas dentro de la coalición política.

Noticias RCN

febrero 17 de 2026
01:52 p. m.
Juan Manuel Galán, candidato presidencial por el Nuevo Liberalismo, en la Gran Consulta del 9 de marzo, presentó su visión de gobierno, donde abordó temas cruciales como seguridad, salud y diálogos de paz.

Sobre la Gran Consulta, coalición de la que hace parte, Galán defendió la diversidad ideológica de los nueve candidatos.

Yo soy liberal, socialdemócrata, creo en las ideas galanistas y creo en las ideas de justicia social. Eso me hace diferente de mis compañeros de consulta.

Se refirió, además, que es un compromiso de todos los candidatos de la Gran Consulta apoyar al ganador y conformar un equipo de gobierno.

En cuanto a los rumores de fuertes diferencias entre los candidatos, dijo:

Dicen que yo peleo con mi hermano (…) Somos hermanos ante todo, somos familia. Lo que hace interesante también esta Gran Consulta es que hay diferencias (…) Cada uno tiene sus énfasis, sus pensamientos, pero logramos ponernos de acuerdo en conformar un equipo para sacar adelante Colombia.

Juan Manuel Galán acabaría los diálogos de paz con grupos armados

El candidato fue enfático al señalar que de llegar a la presidencia se acaba la paz total y las negociaciones colectivas con estructuras armadas.

El 7 de agosto, si soy presidente de la República, se acaba la paz total. Se acaban las negociaciones colectivas de tipo político con estructuras criminales y lo único que habrá es sometimiento individual a la justicia.

En materia de lucha contra el narcotráfico, Galán propuso una estrategia integral centrada en la inteligencia financiera.

"Necesitamos ir a donde está la plata del narcotráfico con inteligencia financiera. Vamos a focalizar en lo financiero, en ir por la plata de las estructuras criminales", explicó.

Juan Manuel Galán calificó la crisis de salud como un crimen de lesa humanidad

Respecto al sistema de salud, Galán calificó como un crimen de lesa humanidad la situación actual, citando el caso de Kevin, el niño de siete años fallecido por falta de medicamentos para la hemofilia.

Lo que han hecho en este gobierno con el sistema de salud es un crimen de lesa humanidad, porque la lesa humanidad se conforma cuando hay masividad y sistematicidad. Y hay más de 1500 pacientes de enfermedades huérfanas que han muerto por falsa entrega de los medicamentos.

Por otro lado, en el segmento de respuestas rápidas, Galán se pronunció a favor de eliminar el cuatro por mil, apoyó la regulación de drogas en lugar de legalización, respaldó las decisiones de la Corte Constitucional sobre adopción homoparental y aborto en tres causales, y descartó la cadena perpetua calificándola de "populismo punitivo".

