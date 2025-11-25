CANAL RCN
Colombia

David Luna inscribe en la Registraduría su aspiración presidencial con 1,3 millones de firmas

El exsenador y precandidato llegó a la Registraduría acompañado de su familia y equipo de campaña para entregar las firmas recolectadas.

Foto: Instagram @davidlunas

Noticias RCN

noviembre 25 de 2025
04:15 p. m.
El exsenador y precandidato presidencial David Luna entregó este martes 1.300.000 firmas ante la Registraduría Nacional del Estado Civil para respaldar oficialmente su candidatura a la Presidencia de la República. Según informó su campaña, las rúbricas fueron previamente verificadas mediante una auditoría interna.

“Este es un logro de la ciudadanía, de quienes creen que Colombia necesita un liderazgo serio, responsable y con resultados. Cada firma representa una voz que exige un país distinto, lejos de la improvisación y del caos institucional en el que estamos viviendo”, afirmó Luna tras la entrega.

Distancia de los extremos y posibles alianzas

Durante el acto, Luna se refirió al encuentro de precandidatos de la centro derecha realizado anoche en Bogotá y señaló que no fue invitado.

Sin embargo, aseguró estar dispuesto a dialogar con aspirantes como Enrique Peñalosa, Martha Lucía Ramírez, Felipe Córdoba, Daniel Palacios y Vicky Dávila, siempre que no se inclinen por apoyar a candidatos de extremos.

El exsenador insistió en que busca representar “algo distinto a los extremos”, en los cuales ubicó a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, y reiteró que no haría alianzas con ellos. Recordó además que ya hace parte de una coalición junto a Mauricio Cárdenas y Juan Manuel Galán, con quienes participará en las consultas interpartidistas de marzo de 2026 para definir un candidato único.

¿Hasta cuándo los precandidatos pueden entregar firmas?

De acuerdo con el calendario electoral, el plazo máximo para entregar firmas vence el 17 de diciembre, mientras que la Registraduría tiene hasta el 21 de enero de 2026 para certificar cuáles candidaturas quedarán avaladas.

