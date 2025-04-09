El Metropolitano explotó con el ingreso de Dayro Moreno: ‘Hay goles pa’ los nenes y las nenas’

La noche de este jueves en Barranquilla tuvo un momento especial más allá de lo futbolístico. Sobre el minuto 81 del compromiso entre Colombia y Bolivia, el cuarto árbitro levantó la tablilla y apareció el nombre de Dayro Moreno. El experimentado delantero del Once Caldas ingresó al campo y las tribunas del estadio Metropolitano explotaron en aplausos, ovaciones y cánticos para uno de los máximos goleadores en la historia del fútbol colombiano.

La emoción fue inmediata: miles de aficionados de pie, celebrando la oportunidad de ver al tolimense nuevamente con la camiseta de la Selección Colombia tras varios años de ausencia. En un encuentro marcado por la búsqueda de la clasificación a la Copa del Mundo de Estados Unidos 2026, el regreso de Dayro se convirtió en un símbolo de respaldo y reconocimiento al esfuerzo de un futbolista que ha sabido mantenerse vigente a lo largo de su carrera.

El respaldo incondicional de la hinchada

Durante toda la semana, las redes sociales y los programas deportivos se hicieron eco del apoyo de la afición hacia Dayro Moreno. Su llamado fue celebrado como un premio a la constancia, pues a sus 39 años sigue destacando con el Once Caldas y se mantiene como uno de los artilleros más letales del balompié colombiano.

Ese cariño acumulado se trasladó a las gradas del Metropolitano. El momento de su ingreso estuvo acompañado por una ovación ensordecedora, un gesto que evidenció que, más allá de las estadísticas, la hinchada valora su entrega y su trayectoria. Para el delantero, fue un regreso soñado que seguramente quedará grabado en su memoria.

Una noche para recordar

El ingreso de Dayro Moreno no solo significó un refuerzo en ataque para el equipo de Néstor Lorenzo, sino también un momento cargado de nostalgia y alegría. La imagen del goleador corriendo al campo con la camiseta de la Selección Colombia, en medio de aplausos, demostró que el fútbol también se construye con emociones y reconocimientos.

En Barranquilla, la hinchada dejó claro que a los ídolos siempre se les recuerda y se les agradece, y Dayro Moreno volvió a sentir el calor de vestir la camiseta nacional en un partido oficial.