Tribunal Superior de Bogotá aumentó la condena de Diego Cadena por soborno a testigos en el caso Álvaro Uribe

En las últimas horas, el Tribunal Superior de Bogotá ratificó y ajustó la condena contra el abogado Diego Javier Cadena, quien fue hallado responsable del delito de soborno en actuación penal dentro del proceso judicial que involucró al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

La decisión fue adoptada en segunda instancia por la Sala Penal del tribunal, que analizó la sentencia emitida en agosto de 2025 por un juez de primera instancia.

El exabogado de Álvaro Uribe tendrá que pagar ocho años y seis meses de prisión domiciliaria, además del pago de una multa económica establecida en 333 salarios mínimos. Inicialmente la pena se fijó en siete años y ocho meses y una sanción de 283 SMMLV.

La razón de la condena a Diego Cadena por soborno a testigos en el caso Álvaro Uribe

El centro de la investigación gira en torno a presuntas gestiones para modificar o influir en versiones de testigos que vinculaban al exmandatario y a su familia con grupos paramilitares en el departamento de Antioquia.

Este mismo proceso llevó a que Uribe fuera condenado en julio de 2025 a 12 años de prisión domiciliaria por la jueza Sandra Liliana Heredia.

Sin embargo, esa decisión fue revertida posteriormente cuando la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá absolvió al exmandatario unos meses después.

¿Por qué aumentaron la condena de Diego Cadena?

Pese a la absolución del expresidente, el Tribunal Superior de Bogotá decidió aumentar la condena contra Cadena tras analizar los argumentos del proceso y revisar la sentencia de primera instancia.

El magistrado ponente evaluó la decisión judicial previa y concluyó que existían elementos suficientes para ratificar la responsabilidad del abogado en el delito de soborno en actuación penal.

Con este fallo, la justicia confirma la pena impuesta al exabogado del expresidente y deja en firme la sanción de prisión domiciliaria por ocho años y ocho meses.

El fallo fue emitido por el despacho 17 de la Sala Penal del tribunal y contó con la ponencia del magistrado Héctor Tamayo, encargado de estudiar el recurso relacionado con la decisión judicial.