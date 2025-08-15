Diego Cadena, condenado por soborno en caso de Juan Guillermo Monsalve

Hoy, viernes 15 de agosto, se llevó a cabo un importante proceso judicial. El protagonista es Diego Cadena, quien fue abogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Durante la audiencia, el juez 3 penal de conocimiento declaró legales las interceptaciones entre el abogado con el expresidente.

La condena en primera instancia contra Álvaro Uribe

Este caso tiene que ver con la reciente condena en primera instancia contra el expresidente, a quien hallaron culpable por soborno en actuación penal y fraude procesal.

Por eso, la juez Sandra Heredia lo condenó a 12 años de cárcel, los cuales deberá cumplir en prisión domiciliaria. ¿Qué tiene que ver Cadena? Resulta que el abogado fue quien se habría reunido con los exparamilitares privados de la libertad.

El proceso, tanto de Uribe como de Cadena, se remonta a hechos de hace varios años. Se investiga que, bajo las presuntas órdenes del expresidente, el abogado fue a las cárceles con el fin de hacerle ofrecimientos económicos a los exparamilitares, a cambio de que cambiaran su testimonio y lo hicieran en contra del senador Iván Cepeda.

Cadena, absuelto en caso de Carlos Enrique Vélez

En octubre de 2020, la Fiscalía acusó formalmente a Diego Cadena y Juan José Salazar, otro abogado implicado, por presunta manipulación de testigos en el proceso que, para aquel entonces, estaba en manos de la Corte Suprema. Después de que Uribe renunciara a la curul en ese año, los avances quedaron a disposición de la Fiscalía.

RELACIONADO Álvaro Uribe Vélez es declarado culpable por fraude procesal y soborno en actuación penal

Uno de los nombres claves en el proceso es Carlos Enrique Vélez, conocido también como ‘Víctor’. El exparamilitar aseguró que Cadena lo habría visitado en la cárcel de Palmira para ofrecerle 200 millones de pesos, junto con asesoría jurídica. Para el juez, hubo dudas razonables, por lo que lo absolvió de este caso.

El siguiente personaje del caso es Juan Guillermo Monsalve, el llamado testigo estrella en el proceso contra Uribe. El exparamilitar afirmó que en 2018, el abogado presuntamente lo visitó en la cárcel La Picota. La justicia condenó a Cadena por este caso.