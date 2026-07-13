María Nohemí Arboleda Arango fue designada como ministra de Minas y Energía

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció a María Nohemí Arboleda Arango como ministra de Minas y Energía.

"Tiene 30 años liderando procesos de planeación energética, operación de sistemas eléctricos de potencia y administración de mercados de energía (...) Conformaremos un equipo de excelencia para enfrentar el riesgo real de desabastecimiento energético", señaló De la Espriella.

¿Quién es María Nohemí Arboleda?

Es ingeniera electricista de la Universidad Nacional de Colombia, especialista y magíster en ingeniería de transmisión y distribución eléctrica de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín.

Fue una de las primeras mujeres en ocupar cargos de liderazgo en el sector energético colombiano. Se ha desempeñado como directora de Transacciones de Mercado, directora de Transacciones Comerciales y directora de Planeación Operación en ISA.

Actualmente es gerente general de XM, el operador del sistema interconectado nacional y administrador del mercado de energía mayorista.

Los retos de la nueva ministra de Minas y Energía

Según indicó De la Espriella, la ministra tendrá como principales objetivos fortalecer la confiabilidad del suministro eléctrico, mejorar la capacidad del servicio, impulsar el desarrollo de energías limpias, promover mejores precios para los usuarios y generar confianza para la inversión en el sector.

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Entre las tareas encomendadas también está atender la problemática de las tarifas de energía en la región Caribe. Además, deberá trabajar de manera articulada con el Ministerio de Defensa para fortalecer la protección de la infraestructura eléctrica y con el Ministerio de Ambiente para avanzar en proyectos energéticos garantizando el respeto por la biodiversidad.

El presidente electo dijo que Arboleda contará con el respaldo del Ministerio de Hacienda para adoptar las medidas necesarias que permitan asegurar la sostenibilidad del sector y evitar interrupciones en la prestación del servicio de energía.

Durante el anuncio, el Gobierno aseguró que el nombramiento representa "una luz de esperanza" para el sistema energético colombiano.