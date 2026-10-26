¿Qué ha pasado con el Fondo Milagro? Presidente De la Espriella hizo un balance

Una de las medidas más importantes del Gobierno Nacional con respecto al devastador terremoto del lunes 10 de agosto fue la creación del Fondo Milagro.

Por medio del decreto 1379, se le dio vida al fondo que, según el Ministerio de Hacienda, tiene como objetivo administrar y disponer de los recursos enfocados exclusivamente para atender la emergencia.

¿Qué es el Fondo Milagro?

En ese orden de ideas, el destino del dinero es para ayuda humanitaria, recuperación y rehabilitación, reconstrucción, reactivación económica y prevención de nuevos riesgos.

Las donaciones, créditos y demás tipos de aportes son los que han permitido que el fondo cuente con recursos, tanto provenientes del sector público como privado.

Por ejemplo, el fondo cuenta con 50 mil millones de pesos enfocados en financiar las demoliciones en los puntos más críticos. Cabe mencionar que la gerencia está a cargo del empresario Jaime Uribe y hay una junta directiva.

Durante una alocución el domingo 25 de octubre, más de dos meses después del terremoto, el presidente Abelardo de la Espriella indicó en qué va el Fondo Milagro.

Recordó, por un lado, que se creó para que fuera un instrumento para financiar la reconstrucción y atención de las regiones más afectadas, tales como Valle del Cauca, Risaralda o Caldas.

¿Cómo se administra el dinero del fondo?

Indicó que ya está constituido y, ante los cuestionamientos de la puesta en marcha, respondió que los fondos suelen requerir seis meses en circunstancias normales; pero en este caso se hizo en un mes y medio por la gravedad de la emergencia.

“Ya se ha comenzado a ejecutar esa hoja de ruta”, aseguró al informar que la primera partida del fondo fue de 624.656 millones de pesos provenientes de un crédito con el Banco Mundial y, sumándole el resto de los recursos, se está movilizando alrededor de un billón de pesos. Se esperan más adiciones en noviembre.

“Los aportes de los empresarios, las fundaciones y los donantes privados no ingresan al Fondo Milagro ni al Presupuesto General de la Nación (…) Esos recursos son directamente administrados por las empresas y las propias organizaciones. Lo que hacemos es definir los proyectos con ellos y de acuerdo con las necesidades”, precisó al indicar que estos recursos no son administrados por el gobierno.

Por último, hizo un listado de los proyectos a los que han llegado los recursos, tales como reconstrucciones de vivienda y apoyos económicos.