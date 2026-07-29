Abelardo de la Espriella les pone ultimátum a estos peligrosos criminales: “Las horas contadas”

En las últimas horas, el presidente electo Abelardo de la Espriella les hizo un ultimátum a los grupos criminales en Tolima.

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Durante un encuentro con las autoridades regionales, les dejó el mensaje a los cabecillas de las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo. Aseguró que les quedan pocos días para que se sometan.

El listado de criminales: “Sabrán lo duro que muerde el tigre”

“A los bandidos de la facción de ‘Iván Mordisco’, Jhan Carlos Rodríguez Masmela, alias Chapolo; Sneider García, alias El Viejo; alias El Enfermero y Piolín. Diez días para que se entreguen, de lo contrario, sabrán lo duro que muerde el tigre”, declaró.

‘Chapolo’ es uno de los criminales de alto valor regional en el departamento. Delinque principalmente en Chaparral, San Antonio, Rioblanco y se ofrece una recompensa de 200 millones de pesos por su captura.

De la Espriella también le dio el ultimátum a Eduardo Ortiz, alias Eduardo; integrante de las disidencias que comanda ‘Calarcá Córdoba’; y a alias Ronald o Ratón, cabecilla del Clan del Golfo. Les dijo que tienen las horas contadas para que caiga el peso del Estado.

“A los grupos de delincuencia común que creen que pueden seguir extorsionando desde las cárceles, al bandido de alias Tinejo, recluido en la cárcel de Valledupar que sigue extorsionando”, concluyó.

Preocupación por expansión de las disidencias de ‘Mordisco’

Hace pocos días, la Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana 016 por la expansión de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en el noroccidente del Huila, zona que conecta con el sur de Tolima.

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El Frente Ismael Ruiz y la compañía móvil Julián González del Bloque Central Isaías Pardo del autodenominado Estado Mayor Central de las disidencias han puesto en peligro a los habitantes en Aipe, Neiva, Palermo, Santa Marta y Teruel.

Las disidencias han buscado ampliar su poderío comercial por los corredores de la Cordillera Central que conectan a Huila con Tolima y Cauca. Tienen deseos de tener a su disposición el narcotráfico y la venta de armas.