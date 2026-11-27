Este viernes 27 de noviembre se conoció que el exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, fue capturado por las autoridades en España, luego de hacerse efectiva una orden de detención en su contra por denuncias relacionadas con el presunto caso de abuso sexual a una niña de ocho años.

Las pruebas contra Carlos Caicedo por caso de abuso a una menor

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En A lo que Vinimos, el abogado de la madre de la menor, Julián Quintana, reveló cuáles serían las pruebas que tiene su representada contra Caicedo. Según explicó, existen conversaciones telefónicas y audios. Además, aseguró que Medicina Legal habría constatado el abuso.

“Es una cosa terrorífica. En nuestro concepto es evidente el abuso. Hay unas conversaciones (…) hay audios donde el señor Caicedo le pide a la madre de la víctima que no lo denuncie, que por favor vuelvan a retomar la amistad. Incluso le hace sugerencia de entrega de dinero, pero no solamente eso se queda en chat, en audios o en testimonio de la madre, de los chiquiticos amigos de la niña o de la rectora de su colegio (…) Medicina Legal también constató precisamente lo que denunciamos”, indicó.

El abogado también se refirió al presunto patrón de comportamiento del exgobernador: “Siempre él, en mi opinión, perfilaba muy bien a las víctimas, madres, cabeza de familia, que no tuvieran un sustento económico regular, donde las invitaba a participar en un proyecto político, finalmente las hacía dependientes económicas de la Gobernación o la Alcaldía, les daba cargos y después, aprovechando esa cercanía, buscaba espacios con las menores de edad”.

Cabe mencionar que esta denuncia no sería un caso aislado. Quintana aseguró que “hay más madres y niñas que quieren denunciarlo, pero están aterrorizadas de que les pase algo”. Sin embargo, considera que la captura del político podría abrir la puerta para conocer las nuevas denuncias.

¿Qué sigue ahora para Carlos Caicedo tras su captura?

Respecto al proceso judicial, el abogado explicó: “Lo que nosotros pretendemos es que más temprano que tarde se haga el proceso de extradición, que lo aprueben las autoridades españolas, que sea traído a Colombia, que se haga su legalización de captura, que se haga la imputación de los cargos y que la Fiscalía solicite la medida de aseguramiento”.