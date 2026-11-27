Por medio de redes sociales, se dieron a conocer unas imágenes de José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, y el senador Iván Cepeda.

Las fotografías correspondieron al 41 Congreso Nacional de Ganaderos en Valledupar. Lafaurie y Cepeda aparecieron saludándose y sentados juntos en el evento.

La foto con Cepeda y la reacción de De la Espriella

El tema no quedó ahí y hubo un duro pronunciamiento del presidente Abelardo de la Espriella: “José Félix Lafaurie teje alianzas con Iván Cepeda —el cómplice de los verdugos de los ganaderos, el derrotado que no acepta el mandato del pueblo— con el único fin de proteger décadas de privilegios disfrazados de interés gremial”.

A través de su cuenta de X, el mandatario aseguró que en su Gobierno no habrá intermediarios para dialogar con el sector ganadero. “Interactúa directamente, sin contar con aquellos que están dispuestos a vender a sus agremiados a su verdugo sin siquiera ruborizarse”, afirmó.

En ese orden de ideas, rompió esa mediación con Fedegán. Las respuestas no se hicieron esperar y por la misma red social se pronunció Lafaurie.

El presidente gremial aseguró que se extendió la invitación para todos los congresistas y hubo varios que asistieron al encuentro, incluyendo a Cepeda. Afirmó que, en su condición como la cabeza de Fedegán, le correspondía recibir a los parlamentarios.

¿Qué respondieron Lafaurie y Cabal?

Recordó cuando participó en los diálogos de paz con el ELN en el Gobierno Petro y que en las otras ediciones del Congreso de Ganaderos también estuvo el senador.

Tengo diferencias de fondo con Cepeda (…) Me parece un error que el trato de un gremio con el Congreso de la República dependa de quién esté en la Casa de Nariño.

La discusión llegó hasta María Fernanda Cabal, excongresista, esposa de Lafaurie y perteneciente al Partido Demócrata (antes había estado en el Centro Democrático). Por redes sociales, se refirió a este tema.

“Nosotros jamás, jamás vamos a estar aliados con ningún comunista. Fedegán invita a su congreso a dirigentes de distintas corrientes. Si llega un senador o un representante, se le saluda”, sostuvo.

Al igual que el presidente de Fedegán, Cabal recalcó que ha sido contradictoria Cepeda y cuestionó al jefe de Estado: “Creo que Abelardo de la Espriella se equivoca al interpretar la foto como una alianza”.