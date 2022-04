A esta hora, debate de moción de censura contra ministro Diego Molano

A esta hora se lleva en la Cámara de Representantes el debate de moción de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano, por el operativo en Puerto Leguizamo, Putumayo.

La representante Katherine Miranda denunció que fueron dos personas más que fallecieron en el operativo de Putumayo. En pocos minutos, el ministro Diego Molano responderá sobre estas acusaciones.

Ministro Diego Molano se mantiene firme

El ministro de Defensa, Diego Molano, viajó a Puerto Leguizamo, Putumayo, para escuchar a la comunidad tras la polémica acción militar que dejó 11 muertos. Allí defendió las acciones y reiteró que se hicieron con conocimiento.

"Los enemigos de los putumayenses no son la Fuerza Pública, no es el Ejército, no es nuestra Armada Nacional, son estos grupos armados organizados, quienes cotidiana y sistemáticamente buscan constreñir, manipular y utilizar acciones terroristas de narcotráfico para tener poder destructor", dijo el ministro de Defensa.

Y agregó: "Tengan la certeza que esta operación la hicimos y la hemos desarrollado con el propósito de garantizar la seguridad y desarticular aquellos símbolos del mal, que sí son los enemigos del Putumayo”.

