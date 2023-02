“No se construyó con los pacientes, nuestra experiencia no se tuvo en cuenta”: Jorge García, sobre reforma

Por medio de un acto simbólico en la Plaza de Armas en el centro de Bogotá, se realizó en la tarde del 13 de febrero la radicación del proyecto de la reforma a la salud que tiene como pilar la prevención, que básicamente alude a un modelo de atención primaria a través de algunos centros que serán construidos en diferentes regiones de Colombia.

Sobre esta reforma mucho se dice, pero ¿qué puede salir de una charla entre médicos y pacientes con diferentes posturas?. El director de Noticias RCN, José Manuel Acevedo, sostuvo una conversación con Ramón Abel Castaño, Médico y PhD en Política y Salud Pública, Jorge García, paciente renal trasplantado y Luis Carlos Leal, cirujano general y concejal de Bogotá para hablar al respecto.

J.M.A: Una razón por la cuál el texto presentado al Congreso de la reforma a la salud debería ser aprobado o no.

Luis Carlos Leal: “Es un texto que tiene las herramientas para evitar la corrupción y garantizar que en todo el territorio nacional realmente haya una cobertura y un acceso digno en salud para todas las personas, pensando en un modelo de salud preventiva, predictiva y resolutiva como lo ha dicho la ministra".

Ramón Abel: “Yo creo que esa es una promesa muy interesante pero poco realizable. Yo creo que van a ser más los traumatismos y los problemas a los cuales se van a enfrentar los pacientes. Enfrentarán muchas más barreras para acceder a sus servicios y otro problema muy grave es que se va a generar una dificultad de cartera mucho más grande del que tenemos ahora”.

Jorge García: “Yo creo que lo más importante es que esto no se construyó con los pacientes en su totalidad y nosotros tenemos una experiencia que no fue tenida en cuenta”.

J.M.A: Si hay un punto que ha causado gran debate es el de las EPS. ¿Deberían seguir cómo están funcionando, deberían reformarse en el sentido que propone la ministra Corcho y el presidente Gustavo Petro?:

Ramón Abel: “Las EPS cumplen una función y es más importante concentrarnos en la función que en ellas. La función de estas es aplicar una serie de herramientas y de controles que permiten que los recursos que tienen disponibles les alcancen hasta el final del año. Claro, es muy difícil que todos tengan el acceso sin límite porque los recursos realmente son poquitos. Entonces pueden eliminar las EPS, esa no es la pregunta, sino ¿Quién va a desarrollar lo que hacen las EPS para que la plata alcance hasta el final del año?”.

Luis Carlos: “El tema de los recursos no va a cambiar en ningún momento, y esa premisa que se ha planteado en diferentes oportunidades que toda la plata de la salud llega en enero y hay que alargarla hasta diciendo es mentira. O sino que los colombianos resuelvan en casa cada cuánto pagan los aportes en salud, y de esa misma manera se les ha pagado de un monto fijo mensual que llega a las EPS solo que en este momento estaría repartido por entradas mensuales, y que llegaría directamente a la prestación de servicio”.

Jorge García: “Creo que hay una corrección que hay que hacerle. ¿Cuánto llevamos hablándole al Gobierno que es necesario sentarse todos hablar el mismo idioma?. Con el tema de las EPS creo que es importante que se ha centralizado tanto la discusión sobre ellas, pero el problema del sistema de salud recae sobre todos. Prestadores, aseguradores y hasta los mismos pacientes. Entonces decir que solamente es uno el culpable creo que desvía un poco la discusión sobre la realidad de lo que es un sistema de salud”.

J.M.A: ¿Quién maneja los recursos de la salud de los colombianos?

Jorge García: “Es muy bonito pensar hacer sin tener plata. A nosotros nos han vendido la idea de que los recursos son finitos y lo tenemos claro, pero cuando no sabemos qué va a pasar en el momento en que se acabe la plata porque según lo que dicen es que para todos va a haber lo mismo, en el momento en que se acabe el dinero, ¿qué va a pasar?. Otra cosa, nosotros tutelamos mucho al sistema de salud y nos han dicho que nosotros defendemos las EPS pero ojo, nosotros en este momento cuando hemos dicho, es porque creemos que el sistema de salud es mucho mejor que lo que tenemos ahora pero no hay que derrumbarlo”.

Ramón Abel: “Yo creo que el tema de la plata va a hacer muy grave porque se elimina un instrumento de control del costo, que son los controles previos y concurrentes. Esperar que solo con los controles posteriores que hagan los fondos regionales sea suficiente para controlar el costo es un error técnico. Si se eliminan esos controles previos y concurrentes bajo el supuesto de que serán los médicos quienes controlen la pertenencia de sus decisiones, estoy totalmente seguro de que los recursos se van a acabar a mitad del camino, y el resto del año no van a prestar servicios porque no va a haber quien los pague”.

Luis Carlos: “Repito mi premisa los recursos no llegan por única vez al Estado, llegan mensualmente porque hacen parte de los aportes de cada uno de los trabajadores. El modelo de administración de los recursos que son públicos de los colombianos, porque aquí es mentira que ninguna EPS haya puesto plata, aquí no se vino a ninguna EPS de otro país a salvar colombianos esa mentira no la podemos creer. Los recursos van a segur siendo exactamente los mismos y el desarrollar políticas intersectoriales que ayuden a mejorar la formalización laboral ayudará a que cada vez haya más recursos de financiación”.