“Escuchar los gritos de mi hijo pidiendo ayuda”: madre del joven secuestrado en Buenaventura pide liberación

Una semana después del secuestro de Nicolás Valencia y su padre Alexander por parte de integrantes de la banda ‘Los Shottas’ en La Bocana, Buenaventura, la madre del joven hace un desesperado llamado para que liberen a su hijo, tras el hallazgo del cuerpo sin vida de su esposo.

Yo me siento desesperada al escuchar los gritos de mi hijo pidiendo ayuda, él solo quería conocer el mar, él estaba lleno de proyectos, trabajaba con su papá, era alegre, amoroso, era todo para mí.

El doble secuestro ocurrió cuando padre e hijo visitaban las playas de La Bocana como turistas. Según testigos, ambos fueron capturados por delincuentes de ‘Los Shottas’, una banda que opera en la región.

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Hallaron muerto al padre que fue secuestrado junto al joven

Días después del secuestro fue hallado el cuerpo de Alexander, el padre, pero del joven aún no se tiene información sobre su paradero.

La tragedia se suma al dolor que ya atravesaba esta familia, que hace tres meses había perdido a su hijo menor en un accidente de tránsito.

Vinieron a despejar un poco su mente, ya que hace tres meses habían perdido el hijo menor en un accidente de tránsito y nunca pensaron que iban a perder otros dos familiares.

La comunidad de La Bocana se pronunció para condenar este acto de violencia contra los turistas: "Sentimos mucho la pérdida de nuestros turistas, le mandamos un mensaje a los familiares de que estamos con ellos, de que los apoyamos en su pérdida, de que no estamos contentos con lo que pasó, estamos muy tristes".

Vecinos de Buenaventura temen por su vida

Los habitantes de la zona expresaron su rechazo a la violencia que aqueja a la región. "Rechazando este hecho violento, lo que ocurrió con Alex y Nicolás, de verdad nos tiene muy tristes, no sabemos qué sigue para nosotros", dijo una vecina de la familia.

La población de Buenaventura no solo exige mayor seguridad para proteger a residentes y visitantes, sino que también demanda a los grupos armados que los dejen vivir en paz.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado avances significativos en la búsqueda de Nicolás Valencia, mientras su madre clama por su liberación.