Procuraduría apeló la sentencia contra el expresidente Álvaro Uribe: esta es la solicitud

El pasado lunes 28 de julio ocurrió una importante noticia. La juez 44 Penal del Circuito en Función de Conocimiento de Bogotá, Sandra Heredia, halló culpable al expresidente Álvaro Uribe Vélez por dos delitos: fraude procesal y soborno en actuación penal.

El juicio, que contó con varias sesiones, tuvo como protagonistas a diferentes personas: Juan Guillermo Monsalve, llamado ‘el testigo estrella’; el senador Iván Cepeda o el abogado Diego Cadena.

Fallo en primera instancia contra Uribe

Extensos testimonios y material probatorio estuvieron sobre la mesa en este juicio que fue bautizado coloquialmente como ‘el del siglo’. El 28 de julio fue el día del todo o nada. Tras una extensa jornada, Heredia declaró culpable al exmandatario.

Días después, dio a conocer el monto de la condena: 12 años. A Uribe le concedieron la posibilidad de cumplirla en prisión domiciliaria.

Al ser una decisión en primera instancia, está disponible el recurso de apelación. Con esta, el segundo veredicto está en manos del Tribunal Superior de Bogotá. Hasta el 15 de octubre tiene límite para decidir; de lo contrario, el proceso quedará con la prescripción.

La condena contra el exmandatario ha hecho eco en la opinión pública. Incluso, en el jueves festivo por el 7 de agosto, hubo varias manifestaciones a favor de Uribe. Por ahora, la espera está en lo que decida el tribunal, sea que confirme la condena completa o parcialmente; o lo absuelva.

La solicitud de la Procuraduría al TSB

Una de las partes del proceso, la Procuraduría, le solicitó al tribunal revocar la sentencia: “Solicito a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, revoque la Sentencia de Primera instancia proferida por el Juzgado 44 Penal del Circuito con función de Conocimiento de Bogotá, en los aspectos que fueron objeto de disenso”.

En un extenso documento, el procurador delegado Bladimir Cuadro presentó los fallos que habría tenido el juicio, como en la obtención de pruebas y yerros.