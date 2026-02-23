Defensa de la familia de Miguel Uribe reaccionó tras condena de 'Gabriela': "Es el primer paso relevante"

La defensa de la familia del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay se pronunció luego de que se condenara a 21 años de prisión a Katerine Andrea Martínez Martínez, alias Gabriela, por su responsabilidad en el homicidio.

En un comunicado oficial, la representación de las víctimas calificó la decisión judicial como “el primer paso relevante en la dirección correcta”, pues con esta condena el Estado colombiano habría reconocido que el crimen no fue un hecho aislado.

La sentencia declaró a Martínez responsable de los delitos de concierto para delinquir, homicidio, así como fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, todas conductas agravadas. Según el fallo, la hoy condenada hizo parte de una estructura criminal organizada que planeó y ejecutó el asesinato del dirigente político.

El fallo contra 'Gabriela' reconoce estructura criminal organizada

De acuerdo con el comunicado, el Estado colombiano reconoció judicialmente la existencia de una organización con "planificación previa, división de roles definida y coordinación logística estructurada" y que se trató de una “empresa criminal” que operó por precio y con una finalidad política.

Reconocemos el trabajo técnico y estructural de la Fiscalía General de la Nación, así como la decisión firme, independiente y jurídicamente sólida de la juez de conocimiento. Esta condena constituye un primer paso relevante en la dirección correcta.

Exigen avanzar contra autores intelectuales del caso Miguel Uribe

No obstante, los representantes de las víctimas advirtieron que la responsabilidad penal no se agota en quienes ejecutaron o facilitaron la logística del crimen. El propio fallo —según el comunicado— describe la existencia de mando, dirección y financiación dentro de la organización criminal.

En ese sentido, la defensa reiteró que impulsará todas las acciones jurídicas necesarias para que se produzcan capturas, imputaciones y condenas contra los determinadores, instigadores y financiadores del asesinato. El objetivo es que se identifique y sancione a cada uno de los responsables tras lo sucedido.