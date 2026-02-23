Hay condena por el caso de Miguel Uribe Turbay: Katerine Andrea Martínez pagará 21 años de cárcel

Este 23 de febrero se conoció una nueva condena en el caso del asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Se trata de Katerine Andrea Martínez Martínez, articuladora del hecho delictivo y quien le habría trasportado el arma con la que se disparó.

Fue condenada a 21 años y dos meses de cárcel tras aceptar la responsabilidad y su participación en los hechos. El monto de la pena se dio tras un acuerdo entre la procesada y la Fiscalía General de la Nación.

Cabe recordar que en pasadas audiencias, Martínez había pedido perdón a la familia del senador tras reconocer su participación en los hechos. "Mi error fue muy grande y aunque mi disculpa también lo es, yo sé que no acobijará todo el dolor que sintieron", dijo en su momento.

¿Cuál fue el papel de Katerine Andrea Martínez Martínez en el caso Miguel Uribe?

Martínez Martínez, quien a lo largo de la investigación fue nombrada como alias Gabriela, fue quien transportó el arma que se le entregó al menor de edad que terminó disparando contra Miguel Uribe, además de hacer parte de la planificación previa.

En el curso de la investigación se conoció que la procesada habría sido

contactada por Elder José Arteaga Hernández, uno de los señalados articuladores del crimen, para que se involucrara en la acción ilegal y recogiera en la localidad de Suba una pistola tipo Glock que había sido modificada para aumentar su letalidad. Martínez Martínez cumplió con la actividad encomendada, recibió y trasladó el arma de fuego a inmediaciones del parque El Golfito; y, a bordo de un vehículo, se la entregó a Arteaga Hernández, quien a su vez se la dio al adolescente que disparó contra la víctima.

La condena se da por los delitos de homicidio, concierto para delinquir, así como porte y tráfico de armas, todas conductas agravadas. Tras lo sucedido, escapó al departamento de Caquetá, donde fue ubicada por las autoridades y vinculada al proceso judicial.

Los condenados en el caso de Miguel Uribe

La condena de alias Gabriela se suma a las de Carlos Eduardo Mora González alias El Veneco, quien también tendrá que pagar 21 años de prisión, así como el menor sicario que terminó quitándole la vida al senador Uribe.

En el caso del adolescente, fue sentenciado a una pena de siete años de privación de libertad en un centro del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.