Publican conversaciones completas entre Vladimir Fernández y Olmedo López desde febrero de 2023

La revista Cambio publicó la reconstrucción completa de las conversaciones entre el magistrado de la Corte Constitucional Vladimir Fernández y el exdirector de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) Olmedo López.

Publican chats entre Vladimir Fernández y Olmedo López

Esto, tras la controversia generada por las declaraciones de la fiscal general Luz Adriana Camargo, quien había señalado que los mensajes anteriormente conocidos estaban descontextualizados y que no había mérito para confiscar copias del expediente.

El historial de chat, sacado de una extracción forense que reposa en poder de la Fiscalía, documenta cerca de un año de intercambios que comenzaron en febrero de 2023, cuando López buscaba un cargo en el Gobierno.

Según la reconstrucción de Cambio, Fernández habría intervenido para facilitar el nombramiento de López en la Superintendencia de Economía Solidaria y posteriormente en la UNGRD.

Los mensajes revelan momentos clave de esta relación. Cuando el primer nombramiento fue revocado, aparece una conversación donde López escribe: "Me dice doctor Russi que le llamaron y dieron la orden de revocatoria del nombramiento, ¿sabes algo?". La respuesta de Fernández fue: "Vete para Medellín, el jefe dio la orden por un tema de la Superfinanciera", en una aparente referencia al expresidente Gustavo Petro.

Las conversaciones no terminaron con el nombramiento de López. El 9 de enero de 2024, la revista documenta otro episodio significativo.

En los mensajes aparece: "Me va a dejar en el aeropuerto, no amor, tengo que ir a entregar dinero". Según Cambio, estos mensajes antecedieron un encuentro en un apartamento de propiedad de la abogada Irma Solangel Torres, quien había llegado desde Santa Marta después de decirle a su pareja que tenía que "ir a entregar el dinero".

Nueve días después, el 18 de enero de 2024, aparece otra referencia directa: "Debemos ajustar, según nueva mirada del país, progresista. Hermano, mi orientación para hoy en la noche. Usted y el equipo cuenten con mis buenos oficios. Hermano, el pre confía en ti, mucho juicio".

¿Por qué no se abrieron nuevas líneas de investigación?

La revista advierte que los mensajes por sí solos no establecen qué significaba cada encuentro o gestión, pero la reconstrucción completa plantea interrogantes sobre el alcance de la relación entre Fernández y López, y sobre las gestiones que el magistrado habría realizado en nombre o con conocimiento del entonces presidente.

La publicación vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que ahora deberá responder la justicia: ¿Por qué estas conversaciones que reposan desde hace dos años en la Fiscalía no dieron lugar a nuevas líneas de investigación?, La controversia se produce en medio de críticas a la Fiscalía por la presunta omisión sobre el supuesto vínculo entre el magistrado Fernández y Olmedo López, uno de los protagonistas centrales del escándalo de corrupción en la UNGRD.