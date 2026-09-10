Corte Suprema concede libertad a Iván Name y Andrés Calle por vencimiento de términos

La Corte Suprema de Justicia concedió la libertad provisional a los expresidentes del Congreso Iván Name Vásquez y Andrés Calle Aguas, procesados por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), al concluir que se configuró la causal de vencimiento de términos.

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La decisión fue adoptada por la Sala Especial de Primera Instancia, que ordenó expedir las respectivas boletas de libertad, siempre que los procesados cumplan con una caución equivalente a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes y suscriban un acta de compromiso.

De acuerdo con la providencia, la resolución de acusación contra ambos excongresistas quedó en firme el 7 de octubre de 2025 y, aunque el plazo ordinario para acceder a la libertad por vencimiento de términos era de seis meses, este se amplió a 12 meses debido a la práctica de pruebas en el exterior.

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La Corte concluyó que ese término se cumplió el 7 de octubre de 2026 sin que hubiera culminado la audiencia de juzgamiento.

Los magistrados también señalaron que no existían causas atribuibles a los procesados o a sus defensores que hubieran generado la demora del proceso. Por el contrario, destacaron que durante el trámite se practicaron múltiples pruebas y declaraciones, sin evidenciar maniobras dilatorias por parte de las defensas.

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El proceso por el caso UNGRD

Según la acusación descrita en el expediente, Iván Name y Andrés Calle habrían recibido presuntamente $3.000 millones y $1.000 millones, respectivamente, a cambio de respaldar en el Congreso proyectos impulsados por el Gobierno nacional, entre ellos las reformas a la salud y pensional.

Los recursos, según la investigación, habrían sido gestionados desde la UNGRD por los entonces directivos Olmedo López y Sneyder Pinilla.

La Corte recordó que ambos excongresistas permanecían privados de la libertad por este proceso desde mayo de 2025 y que la investigación los acusa de los delitos de cohecho impropio e intervención en peculado por apropiación en favor de terceros agravado.

Medidas cautelares sobre bienes

La decisión de libertad se conoce apenas ocho días después de que la Fiscalía General de la Nación impusiera medidas cautelares sobre 25 bienes avaluados en cerca de $20.000 millones pertenecientes a seis de los principales implicados en el caso de corrupción de la UNGRD.

Entre los afectados por esas medidas figuran Iván Name, Andrés Calle, así como los exdirectivos de la entidad Olmedo López y Sneyder Pinilla.

Pese a la libertad concedida por vencimiento de términos, la decisión de la Corte no implica el cierre del proceso judicial ni modifica las acusaciones formuladas contra los dos excongresistas.

El expediente continuará en etapa de juzgamiento mientras avanzan las actuaciones probatorias ordenadas por el alto tribunal. Además, la libertad solo podrá hacerse efectiva tras verificar que los procesados no sean requeridos por otra autoridad.