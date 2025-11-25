Defensa de Santiago Uribe impugnará su condena a 28 años por el caso ‘Los Doce Apóstoles’

Tras conocerse la sentencia dictada contra Santiago Uribe por su presunta participación en la organización paramilitar ‘Los Doce Apóstoles’, el abogado Jaime Granados, junto al equipo que conforma la defensa del hermano del expresidente Álvaro Uribe, cuestionó de manera la condena de 28 años de prisión impuesta por el Tribunal Superior de Antioquia.

La decisión, notificada este 25 de noviembre, revocó la absolución en primera instancia y halló responsable Santiago Uribe por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado, tras se hallado como responsable de la supuesta creación y operación del grupo armado ilegal ‘Los Doce Apóstoles’, que actuó en el norte de Antioquia en la década de los años noventa.

Tras la decisión en la que se le dictó una condena de 28 años y cuatro meses de prisión al señalado responsable, la defensa anunció que llevará el proceso a la Sala de Casación de la Corte Suprema, en rechazo al fallo.

RELACIONADO Condenan a Santiago Uribe a 28 años de prisión por concierto para delinquir y homicidio agravado

Defensa de Santiago Uribe impugnará condena de 28 años de cárcel

Según el fallo, el Tribunal consideró acreditado que Santiago Uribe participó en la conformación y funcionamiento de esta estructura que, de acuerdo con múltiples testimonios y registros históricos, operó principalmente en Yarumal, Campamento y Valdivia.

La decisión implica un giro frente al juicio inicial, en el que la justicia había dado por no probada la responsabilidad de Uribe Vélez en los hechos que se le atribuían.

Sin embargo, para la defensa, la sentencia en segunda instancia carece de sustento probatorio suficiente.

A través de un comunicado, Granados, junto a los abogados Juan Felipe Amaya y Jesús Albeiro Yepes, expresó respeto por el pronunciamiento judicial, aunque dejó claro que, a su juicio, se trata de una condena que desconoce los elementos del proceso.

Siendo fieles a nuestra costumbre profesional expresamos nuestro respeto por la decisión judicial. No obstante, consideramos, por la realidad probatoria del caso, que la misma trae consigo la injusta condena de un ciudadano inocente como lo es Santiago Uribe Vélez.

Granados, anunció que la defensa acudirá a la última instancia, la casación ante la Corte Suprema de Justicia, para la impugnación especial para que la Sala de Casación Penal revise el proceso, identifique posibles errores en la valoración probatoria y, eventualmente, revoque la condena.

Los argumentos de la Defensa de Santiago Uribe para impugnar la condena

Para la defensa, el caso presenta inconsistencias que deberían ser revisadas con rigor en una última instancia.

Granados insiste en que algunos testimonios clave presentan contradicciones y que la Fiscalía no logró demostrar, de forma plena, la existencia de vínculos directos entre Uribe y el grupo armado.

Aunque la defensa renueva su confianza en un eventual pronunciamiento favorable de la Corte Suprema, la decisión del Tribunal marca un hito judicial significativo, por primera vez en más de dos décadas de señalamientos, una alta instancia de la justicia colombiana concluye que Santiago Uribe sí tuvo vínculos con esa estructura ilegal.

Mientras se prepara la impugnación especial, que deberá ser interpuesta dentro de los términos legales, el caso entra en una fase crucial. La Corte tendrá la última palabra sobre el caso.