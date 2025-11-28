Defensa de Santiago Uribe interpuso impugnación especial contra condena de 28 años de cárcel
El abogado defensor de Uribe presentó el recurso ante la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Antioquia.
noviembre 28 de 2025
04:16 p. m.
El abogado Jaime Enrique Granados Peña, defensor del ganadero Santiago Uribe Vélez, presentó ante la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Antioquia una impugnación especial contra la sentencia emitida por esa corporación el pasado 25 de noviembre de 2025.