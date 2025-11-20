Implicada en el magnicidio de Miguel Uribe casi logra cometer otro atentado en Bogotá

El sábado 7 de junio de 2025 marcó un antes y después en la historia política reciente de Colombia. Ocurrió lo que hace décadas no se veía: un magnicidio.

Miguel Uribe Turbay, quien era senador y tenía aspiraciones presidenciales, estuvo en el parque El Golfito de Modelia, occidente de Bogotá. Durante la tarde, estuvo dando un discurso rodeado por la comunidad.

Los capturados por el magnicidio de Miguel Uribe

Entre el público había un adolescente conocido como ‘Tianz’. La tranquilidad del momento cambió drásticamente cuando él sacó una Glock modificada y le disparó al congresista. Fueron varios impactos a poco menos de cinco metros.

Uribe Turbay estuvo en la UCI por más de dos meses y falleció el lunes 11 de agosto a los 39 años. Elder José Arteaga, conocido como ‘El Costeño’, fue el hombre detrás de la planeación.

Con un extenso prontuario criminal, contactó al resto de implicados y les asignó roles. Aparte de ‘Tianz’, estuvo Carlos Eduardo Mora o ‘El Veneco’, quien manejó el carro aquel día y que ya fue condenado.

La mano derecha de ‘El Costeño’ fue William Fernando González, a quien conoció en la cárcel. Otros implicados son Cristian Camilo González, Daniel Barragán Ovalle, Jhorman David Mora y Katherine Martínez Martínez.

El otro atentado en el que estuvo Martínez

Resulta que este no fue el único crimen que tuvo a Martínez como implicada. El 3 de junio, cuatro días antes del magnicidio, ella se habría reunido con un grupo de personas para ultimar detalles de otro atentado.

Las pesquisas apuntan que en el encuentro se le dio la orden a ella para que vigilara los alrededores del sitio, recibir una bomba lapa y dársela al adolescente que iba a perpetrar el atentado. Un modus operandi similar al del caso de Uribe Turbay.

Este segundo ataque iba a efectuarse en el centro de Bogotá. Si bien el joven recibió el explosivo, luego de notar que la Policía estaba por los alrededores, optó por no cometer el crimen.