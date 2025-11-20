CANAL RCN
Colombia

Implicada en el magnicidio de Miguel Uribe casi logra cometer otro atentado en Bogotá

Esta mujer fue quien recibió la pistola con la que se cometió el magnicidio. Fue capturada en Florencia, Caquetá.

Alias Gabriela, implicada en el magnicidio de Miguel Uribe.
Foto: tomada del video de Noticias RCN.

Noticias RCN

noviembre 20 de 2025
04:16 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El sábado 7 de junio de 2025 marcó un antes y después en la historia política reciente de Colombia. Ocurrió lo que hace décadas no se veía: un magnicidio.

Miguel Uribe había hablado de la muerte en una entrevista: esta fue su sentida reflexión
RELACIONADO

Miguel Uribe había hablado de la muerte en una entrevista: esta fue su sentida reflexión

Miguel Uribe Turbay, quien era senador y tenía aspiraciones presidenciales, estuvo en el parque El Golfito de Modelia, occidente de Bogotá. Durante la tarde, estuvo dando un discurso rodeado por la comunidad.

Los capturados por el magnicidio de Miguel Uribe

Entre el público había un adolescente conocido como ‘Tianz’. La tranquilidad del momento cambió drásticamente cuando él sacó una Glock modificada y le disparó al congresista. Fueron varios impactos a poco menos de cinco metros.

Uribe Turbay estuvo en la UCI por más de dos meses y falleció el lunes 11 de agosto a los 39 años. Elder José Arteaga, conocido como ‘El Costeño’, fue el hombre detrás de la planeación.

Con un extenso prontuario criminal, contactó al resto de implicados y les asignó roles. Aparte de ‘Tianz’, estuvo Carlos Eduardo Mora o ‘El Veneco’, quien manejó el carro aquel día y que ya fue condenado.

La mano derecha de ‘El Costeño’ fue William Fernando González, a quien conoció en la cárcel. Otros implicados son Cristian Camilo González, Daniel Barragán Ovalle, Jhorman David Mora y Katherine Martínez Martínez.

El otro atentado en el que estuvo Martínez

Resulta que este no fue el único crimen que tuvo a Martínez como implicada. El 3 de junio, cuatro días antes del magnicidio, ella se habría reunido con un grupo de personas para ultimar detalles de otro atentado.

Alias Tianz cuenta cómo fue reclutado para el magnicidio de Miguel Uribe Turbay
RELACIONADO

Alias Tianz cuenta cómo fue reclutado para el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Las pesquisas apuntan que en el encuentro se le dio la orden a ella para que vigilara los alrededores del sitio, recibir una bomba lapa y dársela al adolescente que iba a perpetrar el atentado. Un modus operandi similar al del caso de Uribe Turbay.

Este segundo ataque iba a efectuarse en el centro de Bogotá. Si bien el joven recibió el explosivo, luego de notar que la Policía estaba por los alrededores, optó por no cometer el crimen.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

A la cárcel sujeto que obligaba a sus propias hijas a ver pornografía y las abusaba en Bogotá

EPS

Vía que comunica la costa Caribe con el centro del país se encuentra bloqueada por usuarios de la Nueva EPS

Bogotá

La indignante justificación de un ladrón que fue sorprendido robando en Bogotá: “Primera vez”

Otras Noticias

Artistas

Luto profundo en la televisión: murió un reconocido actor y esto se comunicó

La muerte fue confirmada por uno de los programas en los que más se destacó.

rosario central

Polémica en Argentina: Rosario Central salió campeón de la Liga sin que nadie supiera

Rosario Central fue nombrado como campeón de la Liga de Argentina, en una decisión que no estaba contemplada en el reglamento.

Artistas

Samantha, mencionada por Pirlo en la polémica 'tiradera' a Blessd, rompió el silencio: esto dijo

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol hoy 20 de noviembre 2025: número y signo ganador del último sorteo

Cannabis

Esto es lo que debe saber de la nueva regulación del cannabis medicinal en Colombia