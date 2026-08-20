Defensor de derechos humanos pide protección tras denuncias contra la Defensoría de Ocaña por presunta infiltración al ELN

El defensor de derechos humanos Farid Mauricio Ortiz, integrante de la Asociación de Víctimas Tierra y Paz (ASOVITP), solicitó a las autoridades medidas urgentes de protección luego de que Noticias RCN revelara denuncias sobre una presunta filtración de información reservada desde la Defensoría Regional de Ocaña hacia el ELN.

Su abogada, Paola Rozo Cardozo, advirtió que la seguridad e integridad de Ortiz están en riesgo por el contexto de violencia que atraviesa Norte de Santander.

Solicitud de medidas de protección

En el comunicado, la defensa pidió activar rutas de protección idóneas para garantizar la vida y el ejercicio seguro de la labor de Ortiz como defensor de derechos humanos.

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También solicitó a las entidades encargadas de proteger líderes sociales realizar una valoración de riesgo y brindar acompañamiento institucional efectivo. “Cualquier situación que pueda poner en riesgo la seguridad, integridad o vida de un defensor debe ser atendida con la mayor diligencia”, señaló la representante legal.

Llamado al respeto del debido proceso

La defensa de Ortiz recalcó que sus actuaciones se han adelantado por canales legales e institucionales, mediante solicitudes de seguridad y garantías para las comunidades.

El comunicado insistió en que las denuncias sobre filtración de información reservada deben ser investigadas con rigor, respetando el debido proceso y la responsabilidad individual.

La firma de abogados aseguró que continuará ejerciendo las acciones legales necesarias para proteger los derechos de su representado y de las víctimas que acompaña en el Catatumbo.