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Colombia

Defensor público fue asesinado en Manizales: días antes habría recibido amenazas en su contra

La Defensoría declaró en duelo la institución e Indepaz advirtió que es el líder defensor de derechos humanos número 67 en ser asesinado en lo que va de 2026.

Foto: montaje realizado con imágenes de Indepazy la Defensoría del Pueblo
Foto: montaje realizado con imágenes de Indepazy la Defensoría del Pueblo

Noticias RCN

junio 08 de 2026
08:59 a. m.
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Mientras el país sigue llorando el asesinato del periodista Cristian Herrera y la voluntaria de la Defensa Civil Adriana Agredo, se conoció que el defensor público, Steven Portillo Gómez, perdió la vida en medio de un ataque registrado en el barrio La Violeta, de Manizales, en medio del primer puente festivo de junio.

De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Portillo Gómez es el líder, defensor de derechos humanos, número 67 en ser asesinado en lo que va del 2026.

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¿Qué se sabe del crimen que acabó con la vida de Steven Portillo Gómez?

De acuerdo con la información recabada por medios locales, Portillo Gómez fue interceptado por dos hombres en moto que le dispararon. Días antes, el joven habría recibido amenazas en su contra. Sin embargo, se desconoce quién está detrás y cuál es la razón de las amenazas.

Según Indepaz, en Manizales ejercen presencia el Clan del Golfo y bandas de carácter local que utilizan la ciudad como “lugar de refugio y repliegue (…) un espacio para el desarrollo y administración de economías ilícitas, especialmente el tráfico de estupefacientes y los préstamos informales conocidos como gota a gota”.

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Entidades exigen “resultados” en la investigación

La Defensoría declaró el duelo en su institución e insistió: “No puede ser que tengamos que enfrentar esto en nuestra entidad y en la Defensa Pública. Agradecemos a la Fiscalía y a las autoridades judiciales el trabajo investigativo adelantado hasta el momento. Al mismo tiempo, hacemos un llamado urgente para que se priorice el esclarecimiento de este crimen y se avance con celeridad en la identificación y judicialización de los responsables”.

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, repudió lo sucedido y, desde el Ministerio Público, expresaron “su solidaridad con su familia y colegas de la Defensoría del Pueblo”, y exigieron “resultados: captura y sanción a los responsables de este lamentable hecho”.

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