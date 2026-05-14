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Colombia

Fiscalía ratifica su negativa a levantar las órdenes de captura de 29 integrantes del Clan del Golfo

La entidad también dijo que, de momento, se abstendrá de implementar medidas de seguridad para su traslado a las Zonas de Ubicación Temporal.

Foto: Fiscalía General de la Nación

Noticias RCN

mayo 14 de 2026
06:39 p. m.
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En la tarde del jueves, 14 de mayo, la Fiscalía ratificó su postura de no levantar las ordenes de captura que pesan sobre 29 integrantes del Clan del Golfo, para su traslado a las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT).

El pasado martes, 12 de mayo, la entidad informó que no levantará las ordenes contra los integrantes del listado, que compartió el Ejército Gaitanista de Colombia y aprobó la Oficina del consejero Comisionado de Paz. O al menos no “hasta que se cuente con información suficiente y verificable respecto al cumplimiento de los requisitos legales sobre el estado avanzado del proceso de paz”.

Además “Resolvió abstenerse de implementar medidas orientadas a generar condiciones de seguridad jurídica para el tránsito de integrantes del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia hacia las Zonas de Ubicación Temporal”.

Noticia en desarrollo...

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