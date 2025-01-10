Desplazados en Bolívar tienen que dormir en carpas con goteras y, prácticamente, sobre el suelo

902 personas viven en un albergue del municipio de Arenal, en el sur de Bolívar desde hace días.

Familias enteras se ven obligadas a dormir en carpas con goteras, prácticamente sobre el suelo y comen gracias a las donaciones que son entregadas a la Alcaldía y la Gobernación.

Con la llegada de nuevas personas al refugio, la situación ha ido empeorando y, ante las condiciones de vida tan precarias en las que se encuentran, lanzaron un SOS al Gobierno Nacional.

Gobernación de Bolívar y Alcaldía del Arenal no dan abasto:

Con todo y el esfuerzo sobrehumano de la alcaldía municipal y la gobernación del Bolívar, la comida escasea, las colchonetas en las que duermen no superan los 5 cm de grosor y las carpas se han deteriorado hasta el extremo en la temporada de lluvias.

La situación, de acuerdo con el secretario de Seguridad de Bolívar, Manuel Berrío, es crítica: “Tenemos a 902 personas que no han querido o, mejor dicho, no han podido regresar a sus lugares de residencia, mientras la administración departamental, en cabeza del señor gobernador, y la administración municipal, en cabeza del señor alcalde, siguen haciendo un esfuerzo sobrenatural para mantener esta crisis controlada”.

Desde el albergue, piden al Gobierno Nacional atender la crisis humanitaria y guardan la esperanza de regresar a sus territorios.

Consejo de seguridad aún no tiene una fecha definida:

Tras la escalada de violencia en el departamento y la crisis de seguridad por los campos minados, que rodean viviendas, colegios y cultivos, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció que presidiría un consejo de seguridad en la zona.

Sin embargo y, pese a los combates registrados en los últimos días, en la frontera entre los departamentos de Bolívar y Antioquia, no hay una fecha definida para su realización.

Mientras, Berrío advierte: “Tenemos el sur del departamento de Bolívar cundido de minas antipersona. Ya llevamos seis ataques con drones bomba en el territorio departamental y estas estructuras están armadas hasta los dientes”.