Niños desplazados en Antioquia pudieron continuar con sus estudios: profesores llegaron al mismo albergue

En apenas cinco días, 128 campesinos tuvieron que huir de las veredas de Tájni y Doradas Altas en la región del Bajo Cauca, por los continuos enfrentamientos entre grupos criminales y los campos minados que rodean sus tierras.

Entre ellos, de acuerdo con la Alcaldía de Tarazá, que no escatimó esfuerzos para acogerlos en el coliseo municipal, llegaron 32 menores de edad y 18 adultos mayores. Así como también algunos de los profesores de niños, niñas y adolescentes, que fueron desplazados.

Tratando de encontrar un lado amable a esta difícil situación, la administración donó kits escolares y adecuó una sala en la biblioteca del pueblo para que los estudiantes pudieran seguir con sus clases.

Así lo dio a conocer la profesora que, también fue desplazada, Mayelis Patricia Castro, en diálogo con Noticias RCN: “Desde la Secretaría de Educación nos donaron kits escolares y el programa del PAE sigue cubriendo a los niños”.

Agricultores no ven posible volver a sus tierras:

No todo parece mejorar en el albergue de Tarazá. Las 51 familias que llegaron desplazadas al casco municipal en los últimos días no ven posible regresar a sus tierras.

Este es el caso de Luz Dary Granada y su familia. “Nos sentimos muy tristes de haber dejado lo poquito que, como campesinos, tenemos. Al Gobierno Nacional, que es el que necesitamos que se pronuncie, no le ha interesado”, lamentó.

La situación parece quedar en manos del Ejército y el departamento. Y es que, según el coronel Oscar Mauricio Rico, comandante de Policía de Antioquia, “en las veredas de dónde vienen los desplazados no tenemos presencia de la Policía”.

“No se es potencia de la vida, cuando hay que huir de la guerra”: el llamado del alcalde de Tarazá al gobierno Petro

Decidido a encontrar una solución a la crisis humanitaria, el alcalde de Tarazá Yomer Álvarez hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional, en entrevista con este medio: “Señor presidente, debería de estar pensando más en cómo pacífica nuestro país, en cómo le ordena al Ejército Nacional controlar el territorio y, después de que solucionemos lo de Colombia, miramos como ayudamos en Palestina, pero primero tienen que ser las veredas, los corregimientos y los departamentos de Colombia, los que tienen que vivir en paz”.

Hasta el domingo, según advirtió, no habían recibido ni una llamada de los organismos del Gobierno Nacioanl: “Nos sentimos solos, nos sentimos abandonados y, ayer, reunido con la presidenta de Asocomunal, se le aguaban los ojos diciéndome que no hay una respuesta ni esperanza de volver al territorio”.