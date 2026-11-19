La violencia en el Catatumbo vuelve a intensificarse con nuevos ataques perpetrados con drones explosivos en el municipio de Tibú, Norte de Santander.

La población civil sigue quedando atrapada en medio del fuego cruzado entre grupos armados ilegales.

Estos ataques se dan en medio de los enfrentamientos continuos entre el ELN y las disidencias de las Farc, un conflicto que ya cumple 22 meses en la región del Catatumbo y que mantiene a la población en constante zozobra.

Tres viviendas atacadas con explosivos lanzados por drones

En el corregimiento de Pacheli, zona rural de Tibú, tres granadas fueron lanzadas desde drones contra viviendas civiles.

De acuerdo con los reportes entregados por las autoridades, al menos tres viviendas resultaron afectadas por los ataques.

Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas en la comunidad. Los artefactos habrían sido lanzados por grupos al margen de la ley que operan en la zona.

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Incursión armada de las disidencias de las Farc en Tibú

Adicionalmente, se registró una incursión armada por parte de las disidencias de las Farc, en zona rural del municipio de Tibú, específicamente en el corregimiento de Angalia, sumando otro episodio violento a la crisis de seguridad que atraviesa el territorio.

La situación se agrava aún más tras conocerse nuevos combates activos entre las disidencias de las Farc y el ELN en zona rural del municipio de Sardinata.

Esta situación no solo representa una crisis humanitaria, sino también un retroceso en los esfuerzos por consolidar la paz y la seguridad en territorios históricamente afectados por el conflicto armado colombiano.