Defensoría emitió alerta por riesgo electoral en más de 600 municipios del país

La Defensoría del Pueblo emitió en las recientes horas una alerta temprana electoral, en la que advirtió el alto riesgo que enfrentan cientos de municipios del país de cara a los procesos electorales de 2025 y 2026.

Defensoría lanzó alerta por elecciones 2026

RELACIONADO ONU advierte sobre la situación de seguridad electoral en Colombia de cara a las elecciones 2026

Según el informe, 425 municipios presentan un llamado a la acción prioritaria por riesgo latente, mientras que 216 requieren observación permanente debido a un riesgo fluctuante que podría escalar si no se interviene oportunamente.

La alerta, elaborada por el Sistema de Alertas Tempranas de la entidad, fue emitida este 7 de octubre de 2025 y busca prevenir hechos de violencia, amenazas y vulneraciones a los derechos políticos en el marco del actual contexto de conflicto armado y criminalidad organizada.

La Defensoría advirtió que estos factores podrían afectar el desarrollo libre, seguro y equitativo de las próximas elecciones, entre ellas las legislativas y presidenciales de 2026.

El documento destaca que, aunque en el país históricamente se han podido realizar elecciones incluso en contextos adversos, ello no garantiza el pleno ejercicio del derecho a la participación política, especialmente en regiones donde persisten la presencia de grupos armados ilegales, economías ilícitas y debilidad institucional.

Entre los factores de riesgo más relevantes, la Defensoría señala la persistencia de la violencia contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y candidaturas locales, así como las presiones y restricciones impuestas por estructuras armadas en zonas rurales.

A esto se suman nuevas dinámicas de disputa territorial, con escenarios de hegemonía, coexistencia y confrontación entre grupos ilegales, que en muchos casos controlan el acceso y la movilidad de candidatos, votantes y funcionarios electorales.

La entidad también llamó la atención sobre el uso creciente de discursos políticos inflamatorios y de desinformación, los cuales han intensificado la polarización social y podrían derivar en hechos de estigmatización o violencia política.

Por su parte, el defensor del Pueblo reiteró que el objetivo principal es garantizar elecciones libres y en paz, insistiendo en la necesidad de que las autoridades nacionales, departamentales y locales actúen con enfoque preventivo y diferencial, especialmente en los territorios más vulnerables.

La Defensoría anunció que en el primer trimestre de 2026 se publicará un informe de seguimiento a esta alerta, en el que se evaluará la respuesta estatal y la evolución de los riesgos identificados, con el fin de ajustar las medidas de protección y prevención antes de las elecciones presidenciales.