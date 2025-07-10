CANAL RCN
Colombia

Defensoría emitió alerta por riesgo electoral en más de 600 municipios del país

Elecciones en Colombia.
Elecciones en Colombia. Foto: Registraduría Nacional.

Noticias RCN

octubre 07 de 2025
09:55 a. m.
La Defensoría del Pueblo emitió en las recientes horas una alerta temprana electoral, en la que advirtió el alto riesgo que enfrentan cientos de municipios del país de cara a los procesos electorales de 2025 y 2026.

Defensoría lanzó alerta por elecciones 2026

Según el informe, 425 municipios presentan un llamado a la acción prioritaria por riesgo latente, mientras que 216 requieren observación permanente debido a un riesgo fluctuante que podría escalar si no se interviene oportunamente.

La alerta, elaborada por el Sistema de Alertas Tempranas de la entidad, fue emitida este 7 de octubre de 2025 y busca prevenir hechos de violencia, amenazas y vulneraciones a los derechos políticos en el marco del actual contexto de conflicto armado y criminalidad organizada.

La Defensoría advirtió que estos factores podrían afectar el desarrollo libre, seguro y equitativo de las próximas elecciones, entre ellas las legislativas y presidenciales de 2026.

El documento destaca que, aunque en el país históricamente se han podido realizar elecciones incluso en contextos adversos, ello no garantiza el pleno ejercicio del derecho a la participación política, especialmente en regiones donde persisten la presencia de grupos armados ilegales, economías ilícitas y debilidad institucional.

Entre los factores de riesgo más relevantes, la Defensoría señala la persistencia de la violencia contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y candidaturas locales, así como las presiones y restricciones impuestas por estructuras armadas en zonas rurales.

A esto se suman nuevas dinámicas de disputa territorial, con escenarios de hegemonía, coexistencia y confrontación entre grupos ilegales, que en muchos casos controlan el acceso y la movilidad de candidatos, votantes y funcionarios electorales.

La entidad también llamó la atención sobre el uso creciente de discursos políticos inflamatorios y de desinformación, los cuales han intensificado la polarización social y podrían derivar en hechos de estigmatización o violencia política.

Por su parte, el defensor del Pueblo reiteró que el objetivo principal es garantizar elecciones libres y en paz, insistiendo en la necesidad de que las autoridades nacionales, departamentales y locales actúen con enfoque preventivo y diferencial, especialmente en los territorios más vulnerables.

La Defensoría anunció que en el primer trimestre de 2026 se publicará un informe de seguimiento a esta alerta, en el que se evaluará la respuesta estatal y la evolución de los riesgos identificados, con el fin de ajustar las medidas de protección y prevención antes de las elecciones presidenciales.

