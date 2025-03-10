ONU advierte sobre la situación de seguridad electoral en Colombia de cara a las elecciones 2026

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresó su profunda preocupación por el deterioro de la seguridad en Colombia, especialmente de cara a las elecciones presidenciales previstas para 2026.

El secretario general del organismo hizo un llamado urgente al Estado colombiano para que garantice condiciones seguras que permitan el desarrollo pacífico de los comicios.

La advertencia se produce tras el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, del partido Centro Democrático, un hecho que encendió las alarmas internacionales.

La ONU subrayó que no se pueden repetir actos atroces de violencia como este, y que es imperativo reforzar las garantías para proteger el proceso democrático.

Críticas a Colombia desde Washington

La preocupación internacional se amplifica con las declaraciones del embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, quien cuestionó las políticas de seguridad del gobierno de Gustavo Petro.

Waltz advirtió que Estados Unidos está revisando su respaldo a la misión de verificación de la ONU en Colombia, al evaluar si su mandato sigue siendo relevante para la paz y la estabilidad del país.

Respuesta diplomática de Colombia

Ante las críticas, la embajadora de Colombia ante la ONU defendió el papel de la misión de verificación, calificándola como un “socio estratégico” en la implementación del acuerdo de paz. Solicitó al Consejo de Seguridad que respalde de manera unánime su continuidad, destacando su importancia en el contexto electoral y de seguridad actual.

La comunidad internacional observa con atención el rumbo que tomará Colombia en los próximos meses, en un escenario marcado por la violencia política y la necesidad urgente de fortalecer las instituciones democráticas.