Defensoría se pronuncia tras anuncio del ELN sobre levantamiento del paro armado en Bajo Baudó

La Defensoría dio a conocer este lunes 23 de marzo que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció el levantamiento del paro armado en Bajo Baudó, Chocó.

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Desde hace cinco días, los habitantes quedaron en medio del fuego cruzado. Por causa del confinamiento, la situación se agravó tras la falta de recursos e imposibilidad de acceder a los servicios médicos.

Miles de afectados por el paro armado

Más de seis mil personas quedaron sin poder salir de sus hogares. Los alimentos y medicamentos escasearon. Además, partiendo del miedo que genera ir a las calles y toparse con una posible retaliación, los habitantes no han podido recargar insumos.

Tras el anuncio del levantamiento del paro armado, la Defensoría reiteró su llamado para que, no solo el ELN, sino todos los actores armados, dejen de cometer confinamientos y demás crímenes.

“Su deber es respetar plenamente el derecho internacional humanitario (DIH) y mantener a las comunidades al margen de las hostilidades. El territorio no les pertenece: pertenece a las comunidades”, aseguró la entidad.

Si bien se conoció el anuncio, lo cierto es que las comunidades siguen con miedo, dado que perdura el confinamiento y las presiones. Sumado a ello, el ELN no es el único grupo presente, sino también el Clan del Golfo.

El llamado de la Defensoría

Persisten las consecuencias de varios días sin acceso a bienes y servicios básicos, la interrupción de la asistencia escolar de niñas y niños, y la vulneración de los derechos territoriales de comunidades afrodescendientes e indígenas.

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Por último, el llamado al ELN es que cese la estigmatización de las autoridades: “Cumplen con su labor en condiciones sumamente adversas, agravadas por la acción de los grupos armados, que en muchos casos impide el funcionamiento mínimo de las instituciones”.

Cabe recordar que el paro armado comenzó el martes 17 de marzo y ha afectado a las poblaciones indígenas de Unión Pitalito, Puerto Piña, Puerto Chinchillano, Bajo Grande, Santa Rosa, Playa Linda, Puerto Galves, Bella Vista y Puerto Ismarek.