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Dos peligrosos delincuentes del ELN estarían detrás del paro armado en el Bajo Baudó

El Ejército entregó detalles sobre la grave crisis humanitaria que se vive en Chocó, por cuenta del confinamiento que ya completa cinco días.

Noticias RCN

marzo 22 de 2026
02:00 p. m.
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Sigue la crisis por el aumento de la violencia en el departamento de Chocó. Comunidades afro e indígenas del Bajo Baudó cumplen cinco días de encierro forzado, debido a las amenazas de grupos armados.

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Según cuentan miembros de la comunidad, el paso en territorios como Pizarro está suspendido. Además, los cultivos de pancoger se encuentran bloqueados debido a la fuerte presencia criminal en la selva.

Sin alimentos y con emergencia de salud

Además, el confinamiento ha desatado una crisis alimentaria crítica. Sin poder navegar los ríos ni salir a pescar, el hambre ya es una realidad.

Al desabastecimiento se suma una grave emergencia de salud. Sin medicamentos disponibles y con las vías restringidas, los enfermos están prácticamente sentenciados.

De acuerdo con los reportes, cerca de 16 niños y niñas pacientes no han podido ser trasladados a centros de salud de mayor nivel debido al paro.

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Ante la gravedad de este constreñimiento ilegal, las Fuerzas Militares iniciaron una ofensiva para intentar retomar el control y mientras las tropas aseguran la zona, las comunidades claman urgente por un corredor humanitario antes de que la crisis empeore.

Los hombres detrás del paro armado en Chocó

El brigadier Evert Andrés Mejía, comandante de la Brigada de Infantería de Marina N°2, habló con Noticias RCN sobre la difícil situación que se vive en esta zona de Chocó.

Aseguró que ya se han coordinado envíos de varias toneladas de ayuda humanitaria junto a la Gobernación de Chocó y la Alcaldía del municipio.

De acuerdo con las autoridades, se trata de un constreñimiento ilegal por parte del ELN, el cual afecta enormemente a la población civil.

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Para combatir esta situación, el brigadier Mejía indicó que ya hay órdenes de la cúpula para desplegar fuerzas a través de los ríos y carreteras de la zona para reforzar la seguridad y dar con los criminales del ELN y el Clan del Golfo que ponen en riesgo a los habitantes.

Por su parte, el ministro de Defensa ha dado a conocer los dos perfiles de quienes estarían detrás del denominado paro armado en Chocó. Se trata de alias Jenaro, por quien se ofrecen hasta $1.000 millones de recompensa, y alias Gerson, del ELN.

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