"Técnicamente no cogió vuelo": secretario de Gobierno sobre accidente del avión de la Fuerza Aérea

Un avión militar que transportaba a jóvenes en proceso de culminar su servicio cayó a pocos metros de la cabecera de la pista en Puerto Leguízamo, Putumayo.

El accidente dejó un alto número de fallecidos y decenas de heridos que están siendo atendidos en el hospital local y en el dispensario naval de la Armada.

"Se fue de lado y cayó a 500 metros de la cabecera de la pista"

Carlos Claros, secretario de Gobierno de Puerto Leguízamo, confirmó que el siniestro ocurrió en inmediaciones de la base militar de La Tagua.

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Según relató a Noticias RCN, “el avión técnicamente no cogió vuelo, despegó, pero no cogió vuelo y se fue de lado y cayó a 500 metros de la cabecera de la pista”.

El funcionario explicó que los uniformados recién terminaban su servicio militar y que la emergencia fue atendida de inmediato por las autoridades locales y militares. “Lo primero era apagar las llamas del avión”, señaló.

Hospital local de Puerto Leguízamo colapsado

Claros indicó que alrededor de 30 a 40 jóvenes heridos han recibido atención inicial, aunque la capacidad hospitalaria es limitada. “Desafortunadamente es un hospital de segundo nivel y con toda la capacidad del dispensario naval de la Armada”, dijo.

El secretario confirmó que la mayoría de los ocupantes fallecieron en el accidente y que ya se activaron vuelos medicalizados para trasladar a los sobrevivientes a centros asistenciales de mayor complejidad. “Estamos en puestos de mando unificados revisando la situación”, puntualizó.