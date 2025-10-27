CANAL RCN
Colombia

Defensoría y Policía rechazan anuncio del ELN de realizar “juicio revolucionario”

La Defensoría manifestó su “más profundo rechazo y preocupación” ante la intención del grupo armado de someter a las víctimas a un proceso ilegal.

Foto: @DefensoriaCol/X

Noticias RCN

octubre 27 de 2025
03:51 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Defensoría del Pueblo y la Policía Nacional expresaron su profundo rechazo frente al anuncio del Ejército de Liberación Nacional de someter a un supuesto “juicio revolucionario” a los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación y de la Policía, actualmente secuestrados en el departamento de Arauca.

Defensoría rechaza anuncio del ELN sobre "juicio revolucionario"

El llamado de las familias de los agentes y uniformados secuestrados por el ELN: “No tenemos paz”
RELACIONADO

El llamado de las familias de los agentes y uniformados secuestrados por el ELN: “No tenemos paz”

Ambas instituciones exigieron su liberación inmediata, recordando que estos hechos constituyen graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario.

La Defensoría manifestó su “más profundo rechazo y preocupación” ante la intención del grupo armado de someter a las víctimas a un proceso ilegal, advirtiendo que la privación prolongada de la libertad configura un secuestro y, de acuerdo con el DIH, se considera un crimen de guerra bajo la figura de toma de rehenes.

El organismo defensor del pueblo aclaró que los funcionarios secuestrados no son combatientes y, por tanto, no pueden ser objeto de retención o juicio alguno.

“En estas condiciones, el secuestro de los funcionarios contraviene: el artículo 3 común de los Convenios de Ginebra, que establece los principios de distinción y humanidad. La norma 96 del DIH consuetudinario y la Convención Internacional de la Naciones Unidas contra la Toma de Rehenes de 1979 que fue aprobada en Colombia mediante la Ley 837 de 2003”, se lee en el comunicado.

Por su parte, la Policía Nacional, mediante un comunicado oficial emitido este lunes, responsabilizó directamente al ELN por la vida e integridad del subintendente Franque Esley Hoyos Murcia y del patrullero Fabián Pérez Mendoza, quienes fueron secuestrados el pasado 20 de julio en una vía del municipio de Tame, Arauca.

Lingotes de oro, dólares y lujosas propiedades: esto fue lo que incautaron a red del ELN que lavaba dinero en Bogotá
RELACIONADO

Lingotes de oro, dólares y lujosas propiedades: esto fue lo que incautaron a red del ELN que lavaba dinero en Bogotá

Policía y Defensoría se pronuncian sobre "juicio revolucionario" del ELN

La institución detalló que los uniformados cumplían labores de investigación relacionadas con ataques a líderes sociales y defensores de derechos humanos, en cumplimiento de los compromisos del Acuerdo de Paz de La Habana, Cuba, de 2016.

Sobre las declaraciones del ELN en redes sociales, donde se menciona un posible “juicio revolucionario”, la Policía advirtió que dichas manifestaciones son contrarias a la Constitución y las leyes colombianas, y evidencian una total ausencia de legalidad.

La Defensoría, en la misma línea, recordó al ELN que el principio de humanidad es la base del Derecho Internacional Humanitario y que ningún grupo armado puede justificar sus actos por razones políticas, ideológicas o militares cuando estos implican violaciones a los derechos humanos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Registraduría Nacional de Colombia

“No es competencia de la Registraduría”: Penagos sobre inscripción por firmas de Daniel Quintero

Elecciones presidenciales 2026

Roy Barreras: “Yo estoy en el centro de las heridas liberales”

Elecciones en Colombia

¿Qué candidatos obtuvieron más de votos en las consultas del Pacto Histórico? Apuntan al Senado, Cámara y Presidencia

Otras Noticias

Nicolás Maduro

Senador de EE.UU. lanzó advertencia: “Si yo fuera Maduro, iría a Rusia o China ahora mismo"

Crecen las alertas tras la advertencia del senador Rick Scott a Maduro sobre el futuro del régimen venezolano.

Animales

27 de octubre: el día en el que millones de personas recuerdan a sus mascotas fallecidas

Esta fecha se ha convertido en un especial recordatorio para aquellos que han enfrentado la pérdida de una mascota.

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 27 de octubre de 2025

EPS

Laboratorios denuncian deudas por 4.2 billones de pesos de las EPS

Fútbol

Giro radical en la vida de Dani Alves tras estar en prisión: video reveló a qué se dedica ahora