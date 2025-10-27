Defensoría y Policía rechazan anuncio del ELN de realizar “juicio revolucionario”

La Defensoría del Pueblo y la Policía Nacional expresaron su profundo rechazo frente al anuncio del Ejército de Liberación Nacional de someter a un supuesto “juicio revolucionario” a los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación y de la Policía, actualmente secuestrados en el departamento de Arauca.

Defensoría rechaza anuncio del ELN sobre "juicio revolucionario"

Ambas instituciones exigieron su liberación inmediata, recordando que estos hechos constituyen graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario.

La Defensoría manifestó su “más profundo rechazo y preocupación” ante la intención del grupo armado de someter a las víctimas a un proceso ilegal, advirtiendo que la privación prolongada de la libertad configura un secuestro y, de acuerdo con el DIH, se considera un crimen de guerra bajo la figura de toma de rehenes.

El organismo defensor del pueblo aclaró que los funcionarios secuestrados no son combatientes y, por tanto, no pueden ser objeto de retención o juicio alguno.

“En estas condiciones, el secuestro de los funcionarios contraviene: el artículo 3 común de los Convenios de Ginebra, que establece los principios de distinción y humanidad. La norma 96 del DIH consuetudinario y la Convención Internacional de la Naciones Unidas contra la Toma de Rehenes de 1979 que fue aprobada en Colombia mediante la Ley 837 de 2003”, se lee en el comunicado.

Por su parte, la Policía Nacional, mediante un comunicado oficial emitido este lunes, responsabilizó directamente al ELN por la vida e integridad del subintendente Franque Esley Hoyos Murcia y del patrullero Fabián Pérez Mendoza, quienes fueron secuestrados el pasado 20 de julio en una vía del municipio de Tame, Arauca.

Policía y Defensoría se pronuncian sobre "juicio revolucionario" del ELN

La institución detalló que los uniformados cumplían labores de investigación relacionadas con ataques a líderes sociales y defensores de derechos humanos, en cumplimiento de los compromisos del Acuerdo de Paz de La Habana, Cuba, de 2016.

Sobre las declaraciones del ELN en redes sociales, donde se menciona un posible “juicio revolucionario”, la Policía advirtió que dichas manifestaciones son contrarias a la Constitución y las leyes colombianas, y evidencian una total ausencia de legalidad.

La Defensoría, en la misma línea, recordó al ELN que el principio de humanidad es la base del Derecho Internacional Humanitario y que ningún grupo armado puede justificar sus actos por razones políticas, ideológicas o militares cuando estos implican violaciones a los derechos humanos.