Lingotes de oro, dólares y lujosas propiedades: esto fue lo que incautaron a red del ELN que lavaba dinero en Bogotá

La Fiscalía compartió imágenes de los lujosos bienes, lingotes de oro y fajos de dólares incautados a una red que blanqueaba dinero del ELN.

octubre 24 de 2025
05:35 p. m.
Una gigantesca red que lavaba dinero para el ELN fue desarticulada por la Fiscalía General de la Nación, en operaciones efectuadas en Arauca, Norte de Santander, Casanare, Nariño, Amazonas y Cundinamarca.

De acuerdo con la investigación, desde 2005 la estructura habría lavado más de $885.000 millones a través de empresas fachadas y compañías de papel, principalmente ligadas a sectores de telecomunicaciones, construcción, agropecuario, servicios aéreos y financieros.

En este golpe, las autoridades incautaron millonarias propiedades y bienes que pertenecían al ELN.

Lingotes de oro y fajos de dólares

Se trata de 59 lingotes de oro (62.000 gramos) que, de acuerdo con los cálculos de las autoridades, estarían avaluaos en 32.000 millones de pesos.

Además, fueron incautados $563 millones en efectivos y libros contables de las empresas que eran usadas como fachada para blanquear el dinero.

A esto se suman 299 celulares de alta gama por un valor de $900 millones. Y 43 bienes inmuebles, cuatro sociedades, 22 vehículos y 23 establecimientos de comercio avaluados en cerca de $37.000.

Imágenes compartidas por la Fiscalía dejan ver los lingotes de oro y los fajos de dólares y pesos que estaban en poder de estos criminales. Ahora, el dinero y propiedades incautadas quedarán en poder del Fondo Especial de Bienes y de la SAE.

Así era como lavaban dinero del ELN

La Fiscalía también indicó que esta red movilizaba los recursos a través del sistema financiero y corresponsales no bancarios, logrando ocultar $685.000 millones solamente en Bogotá y Arauquita.

Al parecer, usaban facturas ficticias y contratos falsos para lavar plata y financiar las acciones terroristas del ELN en el país.

Otro de los impactantes detalles de este caso tiene que ver con los lugares en donde delinquía esta organización, pues usaban locales en centros comerciales del norte de Bogotá para blanquear el dinero.

