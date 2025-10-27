El llamado de las familias de los agentes y uniformados secuestrados por el ELN: “No tenemos paz”

Crece el dolor y la angustia de las familias de los funcionarios del CTI y Policía que fueron secuestrados por el ELN desde hace más de tres meses.

En un reciente anuncio, el grupo amenazó con someterlos a lo que llaman como juicio revolucionario. Los allegados de los secuestrados hablaron con Noticias RCN.

¿Qué es un juicio revolucionario?

Los secuestrados son identificados como Jesús Antonio Pacheco Oviedo, Rodrigo Antonio López Estrada, Yordin Fabián Pérez Mendoza y Franque Esley Hoyos Murcia. El juicio revolucionario llevaría a penas de tres a siete años de prisión.

Oviedo es líder de la Unidad de Infraestructura y Personas de la seccional Arauca de la Fiscalía; y López es agente de protección de la misma. El secuestro de ambos ocurrió el 8 mayo de 2025 cuando estaban desarrollando labores administrativas en Fortul, Arauca.

El llamado al Gobierno: ayudar con la liberación inmediata

Sujetos armados y vinculados al Frente de Guerra Oriental Manuel Vásquez Castaño del ELN los interceptaron y secuestraron. El 20 de julio ocurrió el secuestro de los otros dos en Tame. Pérez es patrullero de la Dirección de Inteligencia Policial y Hoyos es un subintendente de la Policía.

Alejandra Sanabria, esposa del subintendente contó cómo están afrontando esta dura situación: “Nosotros no tenemos paz. La hija espera la llamada todos los días de su papá como siempre lo hacía y mi hijo, que tiene dos años y medio, aún espera verlo. Se disgusta en las noches al no entender por qué su papito no está”.

También le hizo un llamado al comisionado de Paz, Otty Patiño, para que interceda en el caso. Sanabria aseguró que se ha comunicado varias veces con él, pero sin la respuesta esperada.

De igual forma, Vanessa Pérez, hermana del patrullero; Mayra Díaz, esposa del agente del CTI; y Yariel Macualo, esposa del otro agente del CTI; también le enviaron un mensaje al Gobierno para que ayuden con la liberación.