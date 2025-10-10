Juez deja en firme medida cárcel para Óscar Santiago Gómez, presunto feminicida de Laura Blanco

Un juez de la República dejó en firme la medida de aseguramiento en cárcel en contra de Óscar Santiago Gómez, señalado de ser el presunto feminicida de Laura Camila Blanco, la joven periodista que fue lanzada desde el piso 9 de un edificio en Bogotá.

De acuerdo con el juez 56 penal del circuito, Gómez debe permanecer recluido en la cárcel mientras se resuelve una condena por los hechos ocurridos el pasado 27 de julio.

La medida de aseguramiento en contra de Gómez fue dictada inicialmente el pasado 21 de agosto, por el delito de feminicidio agravado.

El caso de Laura Camila Blanco

Según la investigación adelantada por la Fiscalía, Óscar Santiago Gómez habría agredido físicamente a Laura Camila Blanco durante una celebración que se realizaba en el apartamento de la joven el pasado 27 de julio.

Allí, Gómez la habría agarrado del cuello y, en medio del estado de inconsciencia en el que la dejó, la habría lanzado por la ventana desde el piso 9 del edificio residencial ubicado en la localidad de Barrios Unidos.

Aunque la joven alcanzó a ser trasladada a un centro médico del sector, allí se registró su fallecimiento.

El reporte de la necropsia indicó que Laura Camila sufrió asfixia y otras lesiones previas a la caída.

El ciclo de violencia al que fue sometida Laura Blanco

Cabe recordar que, en un primer momento, el hombre aseguró que la periodista se había lanzado voluntariamente por la ventana, intentando así desviar la investigación.

Investigaciones de la Policía Judicial y el CTI de la Fiscalía permitieron identificar, además, que la víctima fue sometida durante varios meses a un ciclo de violencia verbal, física y de género, por parte de Gómez, quien era su pareja sentimental.

Gómez, capturado en una vía pública del barrio La Estrada, fue imputado por feminicidio agravado, cargo que no aceptó.