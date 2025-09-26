Delegación colombiana abandonó Asamblea de la ONU en el discurso de Netanyahu

En la mañana de este viernes, durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York, la delegación colombiana abandonó el recinto como acto de protesta cuando inició la intervención del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

Fueron varias las delegaciones, entre ellas las de países árabes, que decidieron abandonar el lugar justo cuando subió el mandatario para su discurso en la Asamblea General.

“Es un acto de dignidad frente a las violaciones sistemáticas al derecho internacional y a los derechos humanos del pueblo palestino. Colombia no será cómplice del silencio. Estamos del lado de la paz, de la autodeterminación de los pueblos y de la justicia global”, dijo la canciller colombiana, Rosa Yolanda Villavicencio.

En la delegación colombiana también estuvo la vicepresidenta Francia Márquez, quien salió con el puño en alto del recinto. “Como madre me duele el genocidio de los niños y el pueblo palestino y levanto mi voz en señal de protesta. La violencia debe acabar. Colombia no será testigo silente del genocidio en Gaza. En solidaridad con el pueblo palestino”, expresó Márquez en su cuenta de X.

El discurso de Netanyahu en la ONU

Durante el discurso, el mandatario israelí negó que su país esté cometiendo un genocidio. «Los que difunden calumnias sangrientas de genocidio contra Israel no son mejores que los que difundieron calumnias sangrientas contra los judíos en la Edad Media», dijo Netanyahu.

Además, Netanyahu se dirigió a los rehenes en poder de Hamás desde el ataque terrorista en octubre de 2023 y dijo que su gobierno no descansará hasta traerlos de regreso. El mandatario mostró un mapa en el que calificó a países como Irán, Irak y Siria como una “maldición”.