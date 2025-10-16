Delegados del DNI se reunieron con alias ‘Pipe Tuluá’; gobierno evalúa incluirlo en 'Paz total'

Noticias RCN conoció que el Gobierno Nacional contempla la posibilidad de incluir en la denominada paz total a Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, uno de los delincuentes más peligrosos del país y quien enfrenta una solicitud de extradición por parte de Estados Unidos.

De acuerdo con información exclusiva, delegados de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) sostuvieron una reunión con el cabecilla criminal en su sitio de reclusión, ubicado en la Estación de Policía Los Mártires, en Bogotá.

Documento en poder de Noticias RCN

Un documento conocido por Noticias RCN confirma que el director de la DNI, Jorge Arturo Lemus Montañez, solicitó formalmente autorización para ingresar al lugar de detención y reunirse con Pipe Tuluá.

La carta, fechada el 15 de julio de 2025, fue remitida por la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía al director del Inpec, permitiendo el ingreso de tres delegados de Lemus y de la abogada del delincuente para sostener una entrevista al día siguiente.

“Solicita autorización para realizar una entrevista el día 16 de julio de 2025, a las 8:00 a. m., con el señor Andrés Felipe Marín Silva, privado de la libertad con fines de extradición por solicitud de los Estados Unidos, actualmente recluido en el Pabellón Externo de Máxima Seguridad con nivel uno, ubicado en la Estación de Policía Los Mártires”, se lee en el documento.

“Ofreció entregar 300 menores”

El propio director de la DNI confirmó a Noticias RCN que Pipe Tuluá le ofreció entregar 300 menores de edad que, según sus palabras, permanecen en las filas de su estructura criminal. Lemus explicó que el encuentro se llevó a cabo con el fin de “caracterizar la organización” y definir si podría ser incluida dentro del marco jurídico de la ley de paz total.

Sin embargo, la iniciativa ha generado polémica, dado que Pipe Tuluá es señalado de múltiples asesinatos, narcotráfico y de estar detrás de ataques contra guardias del Inpec.

Otros acercamientos con el Gobierno

La defensa del delincuente aseguró que la reunión buscaba “gestos de paz”, como la entrega voluntaria de menores y la explicación sobre la influencia territorial de la organización conocida como La Inmaculada. Además, la abogada sostuvo que hubo otros encuentros previos con el propio director de la DNI.

Este episodio se suma a un hecho ocurrido en la cárcel La Picota, donde, según una resolución del comisionado de Paz, Otty Patiño, se incautó un arma gracias a información entregada por Pipe Tuluá. Dicho gesto fue catalogado oficialmente como un “acto de paz”.

Interrogantes abiertos

Las revelaciones dejan varios interrogantes:

¿Qué busca el Gobierno con estos acercamientos con alias Pipe Tuluá?

¿Por qué no se han hecho públicos los detalles de las reuniones y los posibles acuerdos?

Alias Pipe Tuluá permanece recluido mientras avanza su proceso de extradición hacia Estados Unidos, pero sus posibles vínculos con la paz total abren un nuevo capítulo en la discusión sobre los límites de esa política.